Selena Gomez revela complejo diagnóstico: "No será necesariamente como lo imaginé".

La cantante y actriz Selena Gomez reveló un complejo diagnóstico durante una nueva entrevista con Vanity Fair.

La artista detrás de temas como “Naturally”, “Slow Down” y “Love you like a love song”, fue consultada por el medio sobre la maternidad y si era algo que estaba en sus planes próximos. “Desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos”.

Las confesiones de Selena Gomez

En la misma línea, la joven que padece de lupus, una enfermedad autoinmune, señaló: “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentar un tiempo”.

La también productora de 32 años agregó que a pesar de eso, si plena convertirse en madre, agradeciendo las alternativas disponibles para ella en la actualidad. “No es necesariamente como lo imaginé”.

“Pensé que sucedería como le sucede a todo el mundo. Pero estoy en una situación mucho mejor con eso. Considero una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer subrogación o adopción, que son dos grandes posibilidades para mí”.

“Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”.

La artista actualmente tiene una relación con el productor musical Benny Blanco y señaló al medio que sus ganas de convertirse en madre comenzaron antes de comenzar algo juntos.

“Antes de conocer a mi novio, estuve soltera durante cinco años, con la excepción de algunas citas. Y pensé: ‘Está bien, si esta es la onda, entonces, ¿qué es lo más importante para mí? La familia’”.

Asimismo, agregó que está muy contenta con su pareja. “Nunca me han querido de esta manera. Él solo ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Es mi mejor amigo. Me encanta contarle todo”.

“Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas”, dijo. “Quiero que él siempre sea él mismo. Yo siempre quiero ser yo misma”.