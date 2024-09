Linkin Park se encontraba en pausa desde el 2017 y es que el suicidio de Chester Bennington provocó que la banda decidiera tomarse un tiempo. Tras varios años de este suceso, la banda originaria de California este jueves sorprendió con un gran anuncio.

Y es que vuelven con todo a la música, según lo que informaron a sus seguidores durante un en vivo transmitido en YouTube para así dar a conocer estás nuevas novedades y noticias a su público.

Regreso con nueva música y vocalista

En su transmisión en vivo, Linkin Park presentó a Emily Armstrong como el relevo de Bennington y la que será la nueva cantante. La mujer, que también la voz y guitarrista de la banda Dead Sara, se convertirá en la nueva co-vocalista.

La adición de Armstrong no es la única y es que también se unió a la banda Colin Brittain compositor y productor de G Flip, Illenium y One OK Rock, que se suma como baterista.

Eso no es todo y es que junto con este anuncio también se presentó una nueva canción, la que tiene por nombre “The Emptiness Machine“, la que formará parte de su nuevo disco que tiene por nombre “From Zero“.

El nuevo disco llegará a las plataformas de música el próximo 15 de noviembre y se convierte en su primer disco de larga duración desde el estreno de One More Light en 2017.

Esas no son todas las noticias y es que además revelaron que se enfrascaran en una gira mundial que de momento incluye 6 fechas en las siguientes locaciones: Los Angeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.

Aún no se han anunciado nuevas fechas para su gira, pero se espera que con el paso de las semanas se informe de nuevas fechas y conciertos en otras partes del mundo.

Revisa la transmisión de Linkin Park en YouTube