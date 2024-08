El Festival Fauna Primavera está muy cerca de comenzar su nueva edición y ya anunció a las increíbles bandas que estarán presente en lo que será su décima primera versión en Chile, además de revelar el cartel diario.

El 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial se realizará el esperado evento que reunirá actos vanguardistas, clásicos y de culto del indie, junto con una variedad de estilos alternativos como el folk y la electrónica.

¿Cuál es el cartel de Fauna Primavera?

El viernes 8 de noviembre

En el primer día del festival se presentarán algunas de las bandas más emblemáticas e influyentes de todos los tiempos.

The Smashing Pumpkins, una banda icónica y pionera, detrás de hits como “1979”, “Tonight, tonight”, “Today” y “Ava Adore”.

También en el inicio del festival estará el legendario dúo francés AIR, que interpretará su aclamado álbum Moon Safari.

Además, Jerry Cantrell, conocido por su monumental trabajo como solista y su papel como guitarrista, compositor principal y co-vocalista de Alice In Chains, mostrará en vivo su desplante y talento.

También actuará Lianne La Havas, la sensación del soul-funk, con éxitos como “Unstoppable,” “What You Won’t Do,” “Bittersweet,” y los impresionantes sencillos “Paper Thin” y “Can’t Fight.”

Asimismo, la banda argentina Usted Señalemelo, una de las más destacadas del panorama musical actual, estará junto a Francisco Victoria y Chini.PNG.

El sábado 9 de noviembre

Para el último día del evento será el turno de Franz Ferdinand, cuyos himnos generacionales como “Take me out”, “Do you want to”, los han convertido en una banda icónica del indie rock.

The Kooks, que se han ganado el trono del indie pop con éxitos como “She Moves in Her Own Way” y “Naive,” también estarán presentes.

Dinosaur Jr., pioneros del rock alternativo, electrizarán el escenario con favoritos como “Freak Scene,” “Little Fury Things,” y “Feel the Pain.” Además, se presentarán los nacionales Denver, las armonías únicas de The Magic Numbers, Sofía Kourtesis, Las Ligas Menores, y Nation of Language, quienes se han consolidado como uno de los mejores actos en vivo de los últimos años.

Revisa la programación diaria a continuación

¿Dónde comprar entradas?

La venta general comenzará este martes 27 de agosto al medio día a través de Livetickets.cl.

El pase general de 2 días tiene un valor de $172.500, mientras que con descuento a Clientes de Banco Estado tiene un valor de $142.500. El pase General + Upgrade Vip tiene un costo de $287.500, con descuento Banco de Chile queda en $237.500.

Pase Diario tiene un costo de $109.300, mientras que con descuento Banco de Chile queda en $90.300, mientras que el Pase Diario + Upgrade VIP tiene un costo de $142.500.