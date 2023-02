Una especie de reencuentro del elenco de Los Hechiceros de Waverly Place acaba de ocurrir. En el episodio más reciente de su podcast Wizards of Waverly Pod, Jennifer Stone y David DeLuise -quienes interpretaron a Harper y Jerry Russo en la exitosa serie de Disney Channel- tuvieron una honesta conversación con Selena Gomez sobre sus momentos favoritos y más emotivos durante su paso por la serie.

Selena, que dio vida al icónico personaje de Alex Russo, fue sincera de inmediato y reconoció que ha sido difícil volver a sentirse como se sintió en ese entonces. “Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de ser parte de muchos proyectos, pero le digo a la gente todo el tiempo, nunca he tenido esa sensación que tuve con todo el equipo de Los Hechiceros”, declaró.

Sin ir más lejos, admitió que fue el momento más feliz de su vida hasta ahora. “No quiero que suene triste, porque estoy muy agradecida y feliz, pero definitivamente fueron los momentos más felices para mí. Y reconozco que obviamente es porque ahora tengo esta atención que en ese entonces no tenía. Fue un tiempo muy puro”, sostuvo.

La actriz y cantante admitió que “sentía vergüenza”

Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos fue la sinceridad de la actriz y cantante a raíz de una pregunta formulada por DeLuise. Al ser consultada sobre su mayor error hasta ahora, Gomez explica que es no haber mantenido el contacto con el equipo, lo que sacó lágrimas en sus excompañeros.

“Creo que de a poco me sentí avergonzada, sentía vergüenza de las decisiones que tomé y no quería que ustedes me vieran en el estado en que me encontraba, porque A) me hubieran dicho la verdad, que me aterroriza y B) no quería decepcionarlos”, explicó.

Cabe recordar que Selena Gomez alcanzó bastante popularidad luego de su paso por Los Hechiceros de Waverly Place. Sin embargo, el ascenso a la fama no estuvo exento de adversidades. La artista reveló recientemente en su documental My Mind and Me los problemas que ha debido enfrentar desde pequeña, no solo por la enfermedad que ha puesto en riesgo su vida, sino que además por las consecuencias que ha tenido en su vida y la de otros su trastorno de bipolaridad.

Reboot de Los hechiceros de Waverly Place

Si bien no se dijo nada concreto, ni Selena, ni Jennifer, ni David se cerraron a la posibilidad de hacer un reboot de Los Hechiceros de Waverly Place.

“Por supuesto que queremos hacerlo (…) Selena quiere hacerlo. Todo el elenco principal quiere. Es cuestión de tiempo”, dijo hace poco DeLuise.