Selena Gomez documental | ¿Cuándo y dónde se estrena My Mind and Me?

Selena Gomez comenzó a trabajar en la industria televisiva y musical desde muy pequeña. Como todos los chicos y chicas Disney, su vida no ha estado exenta de adversidades. Los problemas de salud que le aquejan y los detalles de su vida íntima han sido expuestos a todo el público, lo que sin duda ha dejado cicatrices en la artista.

Esto y mucho más es lo que abarcará My Mind and Me, un documental dirigido y producido por Alek Keshishian, reconocido por dirigir el documental En la Cama con Madonna en 1991.

“Tras años en el foco, Selena Gómez alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando llega a la cima, un giro inesperado la arrastra a la oscuridad. Este documental, de una crudeza e intimidad únicas, abarca su viaje de seis años hacia una nueva luz”, indica la sinopsis de la película.

Cabe recordar que Gómez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y ha acumulado más de 45 mil millones de reproducciones globales de su música. Este año recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie Only Murders in the Building.



¿Cuándo y dónde se estrena el documental de Selena Gomez?

My Mine and Me se estrena el 4 de noviembre de 2022 en Apple TV+. Cabe recordar que para ver los contenidos de la plataforma de streaming es necesario contar con una suscripción. El precio es de $3.500 CLP mensuales.

Mira a continuación el primer adelanto del documental: