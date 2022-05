La cantante no se contuvo a la hora de condenar la falta de reacción de quienes están en el poder.

Selena Gomez se mostró indignada con las autoridades, después del fatal tiroteo que se registró este martes en una escuela de Estados Unidos, y llamó a dejar la "hipocresía" de lado.

Fue en la localidad de Uvalde, Texas, que el atacante de 18 años, identificado como Salvador Ramos, que entró en el colegio fuertemente armado y comenzó a disparar contra los presentes.

Antes de que el Ramos terminara muerto tras ser abatido por la policía, dejó sin vida a 21 personas, de ellas 19 eran estudiantes y dos eran profesoras del establecimiento.

El caso causó conmoción nuevamente en el país norteamericano, sobre todo porque se trata del undécimo tiroteo que viven desde que comenzó el año.

Selena Gomez | ¿Qué dijo la cantante sobre el incidente en Texas?

La voz de Lose You to Love Me se volcó a su cuenta en Twitter para desahogarse y mostrar su indignación por la falta de reacción de las autoridades de su país, ante una tragedia que ya se hace reiterativa en el territorio.

"Hoy, en mi estado natal de Texas, 18 estudiantes inocentes fueron asesinados mientras simplemente intentaban obtener una educación", escribió Selena Gomez, antes incluso de que se actualizara el conteo de víctimas.

E insistió: "Una maestra murió haciendo su trabajo; un trabajo invaluable pero tristemente poco apreciado. Si los niños no están seguros en la escuela, ¿dónde están seguros?".

"Es tan frustrante y ya no estoy segura de qué decir. Los que están en el poder deben dejar de hipocresía y cambiar las leyes para evitar estos tiroteos en el futuro", sentenció.

A este último mensaje agregó el link al sitio de Everytown, una de las organizaciones más grandes para la prevención de violencia armada en Estados Unidos.