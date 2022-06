Only murders in the Building | ¿En qué streaming está disponible la segunda temporada?

Only Murders in the Building, la serie de crimen, misterio y comedia, estrenó este martes su segunda temporada en una reconocida plataforma de streaming.

La ficción protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, sigue a tres extraños que comparten una misma obsesión: las historias de asesinatos. Todo cambiará para ellos cuando se vean envueltos en uno.

Una inesperada muerte ocurre en Upper West Side de Nueva York, el edificio donde viven, por lo que se reúnen para compartir sus conocimientos de crímenes verdaderos para descubrir la verdad.

Esto no solo queda ahí, ya que además realizan un podcast donde van descubriendo los secretos del edificio. En este descubrimiento, no faltarán las mentiras, por lo que se ven obligados a descifrar las pistas para saber si hay un asesino viviendo entre ellos.

¿Dónde ver la segunda temporada de Only Murders in the Building?

La segunda temporada de Only Murders in the Building está disponible desde este martes 28 de junio a través de la plataforma de streaming Star+.