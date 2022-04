Only Murders in the Building 2 | ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de la serie en Star Plus?

La serie Only Murders in the Builing se posicionó como una de las producciones favoritas de los amantes del crimen, misterio, comedia. Por lo mismo, recientemente se confirmó que dentro de pocos días se estrenará la segunda temporada en una reconocida plataforma de streaming.

Creada por Steve Martin y John Hoffman, es protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, quienes son tres extraños que comparten una obsesión por las historias de asesinatos. Todo cambiará cuándo se vean envueltos en uno.

Una inesperada muerte ocurre en un edificio del Upper West Side de Nueva York y, al ser vecinos, se reúnen para compartir sus conocimientos de crímenes verdaderos para descubrir la verdad.

Esto no solo queda ahí, ya que además realizan un podcast donde van descubriendo los secretos del edificio. Por supuesto, no faltan las mentiras, que los obliga a descifrar las pistas para saber si hay un asesino viviendo entre ellos.

¿En qué fecha se estrena Only Murders in the Building 2?

La segunda temporada de Only Murders in the Building se estrenará el próximo 28 de junio de 2022 a través del servicio de streaming Star Plus, y en esta ocasión la historia estará enfocada en Bunny Folger, la presidenta de la junta del edificio Arconia, que acaba de morir, impactando a todos los vecinos.