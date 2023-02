Desde su infancia, Selena Gómez se ha visto presente en el espectáculo. La artista musical y actriz ha participado en diversas producciones tanto álbumes como proyectos cinematográficos, y quien posee una fanaticada que la respalde a todo momento. Hace algunos años, la interprete reveló que padece una enfermedad que le ha impedido realizar su vida con normalidad e incluso la llevó a realizarse un trasplante de riñón.

¿Cuál es la dura enfermedad de Selena Gomez?

La enfermedad que padece la artista es Lupus. Esta condición es una enfermedad autoinmune crónica e incurable hasta el momento, que puede presentar afectaciones en distintas partes del cuerpo, como:

Piel

Articulaciones

Corazón

Pulmones

Riñones

Cerebro

La verdad es que no existe mayor importancia en cuál sea la parte afectada del cuerpo, debido a que lo que provoca esta condición, es inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados, a causa de un ataque a si mismo que realiza el sistema inmune encargado de proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades.

Hasta el momento, aun no existe evidencia científica sobre las causas exactas que llevan a una persona a padecer esta dolencia. Un dato que está confirmado por la medicina, es que quienes tienden mayor posibilidad de ser afectada por esta afección son las mujeres (9 de cada 10 personas).

¿Qué ha dicho Selena Gómez sobre su enfermedad?

La artista creo un íntimo documental llamado Selena Gomez: mi mente y yo . “Es todo una mierda. Pinta fatal. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo”, se la ve decir en el documental entre sollozos a sus amigas y su equipo en el camerino, durante el último ensayo previo a su show. “Todo el rato tengo en la cabeza una voz que me dice que esto es una mierda, que me he olvidado de esto o de aquello. La presión es increíble, no quiero defraudar a nadie”.

Inclusi, la artista relata confesiones mientras aparecen imágenes de ella junto a sus fans, actuando y luego se muestra tomándose el pulso minutos antes de subirse al escenario para controlar su salud (algo que debe hacer por el lupus). Sus amigas también comentan charlas íntimas con la artista: “Queríamos tener una conversación para saber qué le pasaba y nos dijo: ‘No lo sé. No puedo explicarlo. Ojalá pudieseis sentir lo que siento yo en mi cabeza”, explica a cámara Raquelle.

“Me volví insegura. Tengo lupus, así que mi peso fluctúa mucho, tuve que aprender muy temprano a tener ‘la piel gruesa’ cuando se trata de estas cosas y entender que no importa en lo absoluto. Simplemente es odioso” aseguró Selena Gomez en aquel entonces.

Sin embargo, la artista ha seguido adelante con su enfermedad. Un ejemplo de resistencia.

¿Dónde ver Selena Gomez: mi mente y yo?

Puedes verlo en Apple TV +.