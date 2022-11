My Mind and Me: Las crudas revelaciones de Selena Gomez en su documental

Selena Gomez tiene una nueva producción My Mind & Me, que aborda la vida y obra de la cantante estadounidense llega a la plataforma Apple TV+ y ofrece a los espectadores una mirada sincera sobre ella, desde 2016 hasta la actualidad. Una época compleja para la artista que podrá darse a conocer con su documental.

¿Cuáles con las crudas revelaciones de Selena Gomez en My Mind and Me?

La interprete de 30 años habla sobre su carrera, salud mental y poco sobre sus relaciones amorosas. En su transcurso es un retrato honesto e íntimo emitido por Gómez donde comparte su vida diaria con el espectador y al mismo tiempo que deja ver sus miedos y frustraciones.

Relación rota con su padre

Los padres de la actriz y cantante son divorciados. Lo cierto es que en el documental Selena habla de manera muy breve y escueta sobre Ricardo Joel Gómez. Ella explica que su madre , Mandy Teefey, era adolescente cuando la tuvo y que sus padres se separaron cuando ella era una niña de 5 años. Entre lágrimas, afirmó que su papá siempre le decía que la amaba y pensó que podía “hacer cualquier cosa”, pero ella admite que no existe cercanía y que lo extraña “mucho”.

“Culpé mucho a mi madre (por el divorcio) porque quería tanto una familia, quería tener a mi mamá y mi papá juntos”, declaró Gómez.

Su tour de 2016 fue cancelado por su salud mental

Su gira “Revival” que realizaría en ese año terminó cancelándola después de 55 presentaciones. En ese momento, la cantante dijo que la ansiedad y la depresión, exacerbadas por su lupus, fueron la causa por la que debía parar el tour.

Su documental aborde los problemas por su salud mental. En esos momentos es diagnosticada con psicosis y trastorno bipolar.

No le gustan los eventos de promoción

"My Mind and Me" , se dará a conocer que a Selena detesta dar entrevistas o promocionar sus nuevos proyectos. “Es lo que menos me gusta hacer en el mundo”, dice, y se muestra lo molesta que está por algunas de las preguntas tontas y sin sentido que le hacen. Eventualmente ella pierde la calma, “¿Sabes lo barato que me hace sentir?”, señala Gómez, mientras le asegura a su equipo: “Me siento como un producto”.

Su relación con Justin Bieber

En la cinta se da a conocer el hostigamiento de los paparazzi acosándola y preguntándole constantemente por el famoso cantante para demostrar que él siempre está presente en su vida, lo quiera ella o no. “Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar”, declara Selena.

"Let me love you" por DJ Snake sería interpretada por Selena y Justin en ese entonces, hasta que ella decide bajarse del proyecto músical. En "My mind and Me" se da a conocer los sentimientos de la cantante y actriz. "También apesta, porque es como toda la canción”. Al principio no está claro de qué está hablando, pero continúa: “(El director ejecutivo de Interscope, John Janick) me llamó esta mañana para hablar sobre la canción con Justin y me dijo que ‘¿Cuándo seré lo suficientemente buena sola? ¿Cuándo voy a ser buena solo por mí misma, sin necesidad de asociarme con nadie?" "Ella agrega más tarde: “No quiero nada más que no ser mi pasado".

“Lose You to Love Me” fue escrita en 45 minutos

La canción escrita con Julia Michaels y Justin Tranter, fue creada en 45 minutos. En la cinta señala que solo quería que expresara que estaba “triste” y detalló que “La canción se inspiró en ese sentimiento de obsesión. La canción se trata de saber que perdiste cada parte de lo que eres solo para redescubrirte a ti mismo”, dice.

Gómez comenta que el tema trata de la manera en la que superó su relación con Bieber. “Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible de mi vida, y luego simplemente olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos. Fue realmente confuso, pero creo que eso tenía que suceder. Y en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”.