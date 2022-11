¿De qué se trata el documental My Mind and Me?

¡Atención Fanáticos de Selena Gómez!, ya está disponible el documental My Mind and Me en Apple TV.

Selena Gomez: My Mind and Me sigue a la cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y activista, quien después de años en el centro de atención, alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanza un nuevo triunfo, un giro inesperado la lleva a la oscuridad.

El documental fue dirigido y producido por Alek Keshishian , lo cual es una cinta bastante excepcional crudo e íntimo abarca su viaje de seis años hacia una nueva luz.

Recordemos que Selena es artista discográfica, Gómez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y acumulado más de 45 mil millones de reproducciones globales de su música.

En el documental Selena cuenta cómo vivió su trasplante, además de su salud mental y los hechos que le han sido difíciles continuar con su carrera de manera normal.

En el año 2022, recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica Only Murders in the Building, en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short.

¿Qué dijo Selena sobre su documental?