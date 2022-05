El actor manifestó recientemente que antes de ser el Hechicero Supremo, se le ofreció otro papel de Marvel, el cual decidió no aceptar.

Doctor Strange 2 | El personaje de Marvel que Benedict Cumberbatch rechazó y no sabías

Marvel Studios volvió a lograr grandes números, esta vez con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película protagonizada por Benedict Cumberbatch que se estrenó el pasado 6 de mayo a nivel mundial.

Cumberbatch regresó como el Hechicero Supremo para la secuela, luego de haber sido visto en Spider-Man: No Way Home donde intentó ayudar a Spider-Man de Tom Holland a que la gente olvidara su nombre, luego de haber sido revelado por Mysterio.

Esta vez, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Pese al éxito que ha tenido la nueva producción, los primeros planes de Marvel para el actor habrían sido diferentes, debido a que buscaban que interpretara otro importante papel del UCM.

¿Qué personaje de Marvel rechazó Benedict Cumberbatch antes de ser Doctor Strange?

En una entrevista con BBC Radio1, Benedict Cumberbatch reveló que una vez estuvo a punto de interpretar a un personaje de Thor: The Dark World, todo esto antes de convertirse en Doctor Strange.

Las conversaciones habrían sido para que interpretara al villano Malekith en Thor, pero el actor lo rechazó para esperar algo interesante.

"[El papel de Doctor Strange] sucedió como una idea silenciada después, curiosamente, otro pequeño baile que hice para otro personaje en el MCU, un personaje muy breve", reveló Cumberbatch. "Me atreví a decir: 'Me siento muy halagado de que me inviten a la fiesta, pero prefiero esperar algo un poco más jugoso'".

Todo parece indicar que tomó la decisión correcta porque luego llegó el momento de interpretar al Hechicero Supremo, que actualmente está exhibiendo su secuela y todo parece indicar que tiene un futuro bien grande en el Universo Cinematográfico de Marvel.