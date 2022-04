Doctor Strange in the Multiverse of Madness | ¿Qué clasificación obtuvo la nueva película de Marvel?

Sin dudas que Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene muy expectantes a los fanáticos de Marvel con su estreno el próximo 6 de mayo, dado que será la primera película del estudio que debutará este 2022.

Esta producción seguirá a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien junto a algunos aliados, atravesará alucinantes y peligrosas realidades del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo: Evil Strange.

Entre los personajes que harán su aparición se encuentra Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) también conocida como Bruja Escarlata.

Eso no es todo, ya que harto se ha especulado de la aparición de los Illuminati, grupo conformado por El Profesor X, Superior Iron Man y Reed Richards. También se ha menciona la opción de que se muestre a Monica Rambeau, Wolverine, Spider-Man y Deadpool.

¿Qué clasificación recibió Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

De acuerdo a los informes, esta cinta tendrá un tono revolucionario dentro del UCM, ya que será la primera "cinta de horror" del estudio. Es por esta razón que Doctor Strange in the Multiverse of Madness recibió la clasificación PG-13, ya que tiene secuencias de acción y violencia, además de un vocabulario inapropiado para menores de 13 años.