Doctor Strange in the Multiverse of Madness | ¿Aparece Deadpool en la nueva película de Marvel?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la primera película que Marvel Studios estrenará este año y desde el estreno de Spider-Man: No Way Home, muchos fanáticos ya especulan sobre la aparición de diversos personajes del UCM. Y claro que tienen motivos, ya que el Multiverso está desatado.

La nueva producción contará con el regreso de Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), posiblemente del Profesor X, interpretado nuevamente por Patrick Stewart, y del grupo de los Illuminati conformado por Charles Xavier, Namor, Iron Man, Black Bolt, Mr. Fantastic y Doctor Strange.

Sin embargo, esos no serían los únicos personajes que tendrían participación, ya que mucho se ha rumoreado que Deadpool de Ryan Reynolds tendrá su aparición en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, luego de que muchos fans creyeran haberlo visto en el nuevo póster promocional.

Recientemente, el actor que pronto protagonizará "The Adam Project", la nueva película de ciencia ficción de Netflix, declaró acerca de su posible participación en Doctor Strange 2.

¿Aparece Deadpool en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

De acuerdo a Variety, Reynolds aclaró que no aparece en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. “Realmente no estoy en la película. Lo prometo, no aparezco en la película".

Si bien es posible que este sea un secreto muy bien guardado, al igual que la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man, solo queda esperar hasta el próximo 6 de mayo hasta ver la película.