Disney da luz verde a la serie de "Alien" del creador de "Fargo" y "Legion"

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos, sobre todo porque Noah Hawley había descartado el proyecto hace unas semanas. Pero ahora, la producción se hará realidad: la serie sobre “Alien” fue confirmada por Disney para debutar próximamente en Hulu y en su servicio con contenidos para adultos Star+, a través de FX.

La luz verde vino tras el evento “Disney Investor Day” que dio a conocer la “tonelada” de proyectos que tiene en marcha la casa del ratón, tanto en materia de cine como de televisión, incluyendo apuestas para Marvel, "Star Wars" y Pixar.

Así, el creador de alabadas series como “Fargo” y “Legion” continuará su senda acompañado de FX y expandirá el universo establecido por el director Ridley Scott en 1979, que llegó a crecer como una franquicia con otras cinco películas, además de las entregas de “Alien Vs. Predator”.

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion's @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD