Una de las películas más taquilleras del 2021 "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" ya tiene su secuela confirmada y el director de la cinta Destin Daniel Cretton tiene ya pensado al conocido actor de Hollywood que quiere participe en el.

El director habló con CinemaBlend y reveló quien es uno de los intérprete favoritos que le gustaría ver en el filme. "Quiero decir, si alguna vez pudiéramos conseguir que Jackie [Chan] participe en una película, sería un sueño mío de toda la vida. Sí. Vamos a ponerlo ahí", expresó.

Jackie Chan no ha participado en una película de Hollywood desde el 2017 cuando participó en la cinta The Foreigner. El actor el año pasado se refirió al por qué de su alejamiento de las cintas en una entrevista con filmelier.com (a través de Movie Web).

"Quiero asegurarme de que todos los años la audiencia pueda ver tantos lados diferentes de Jackie Chan", explicó. "Me gustaría que el público me considerara como un actor que puede hacer acción, no solo como una estrella de acción. No me gusta repetirme".

Shang-Chi cuenta la historia de un conocido criminal que crió a su hijo Shang-Chi para ser ek heredero de una sociedad secreta. El niño se convirtió en un experto en artes marciales y en discíplinas filosóficas mientras se preparaba en una fortaleza oculta, sin enterarse de los malevolos planes de su padre.