Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos ya es una realidad y está a punto de llegar a los cines de Chile, Latinoamérica y el mundo para el deleite de los fanáticos de Marvel, con una aventura que propondrá toda una nueva historia desconocida hasta ahora en el MCU.

Es la historia de un joven de ascendencia asiática que debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

Se trata de la adaptación cinematográfica del héroe creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973, un personaje mitad chino, mitad americano cuyo característico estilo de combate mezcla el kung-fu, los nunchacos y las armas de fuego.

La entrega está protagonizada por Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Fala Chen, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiene proyectado su estreno para este 2 de septiembre, pero mientras te contamos quiénes son los personajes involucrados en esta historia.

SHANG-CHI

En el centro de la historia está Shang-Chi, un joven que lleva una vida tranquila en San Francisco, hasta que un grupo de asesinos le quita un colgante que le regaló su madre cuando era joven. A raíz de ese episodio, Shang-Chi y su mejor amiga Katy viajan a Macao, para advertir a la hermana de Shang-Chi, Xialing, que el peligro también se acerca a ella, y poco a poco se ven envueltos en una trama que involucra a su pasado, su familia y la Organización de los Diez Anillos.

Encontrar una identidad cinematográfica moderna para Shang-Chi fue un viaje fascinante y complejo para los realizadores. "El personaje de Shang-Chi de los cómics no parecía que pudiera relacionarse directamente con una audiencia asiático-americana o con una audiencia más amplia, porque era muy exótico", señala el productor Jonathan Schwartz. “Queríamos que se sintiera más como un personaje asiático moderno, más como alguien que habita el mundo que vemos y conocemos a nuestro alrededor", concluye.

Todos los caminos condujeron, finalmente, al joven actor Simu Liu. Con escasa experiencia actoral profesional, conquistó a los realizadores en todas las rondas de casting y pruebas de cámara. Su sensibilidad hacia la historia y lo que representa, junto con su potencial para conectar con la audiencia y lograr que se sintiera identificada, lo convirtieron en el candidato perfecto para interpretar al nuevo Súper Héroe de Marvel.

Conoce a los personajes de Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos: SHANG-CHI (Simu Liu).

XU WENWU

Xu Wenwu es el padre de Shang-Chi y el temido líder de la Organización de los Diez Anillos, que ha estado al acecho en las sombras del MCU desde el principio.

Para encontrar el mejor actor que diera vida al complejo personaje de Xu Wenwu, el director Destin Daniel Cretton y los otros cineastas se acercaron al legendario actor hongkonés Tony Leung. "Queríamos ir quitando las distintas capas para entender a Wenwu, la persona detrás de los Diez Anillos”, explica Cretton. "Para mí, si había alguien en el mundo que pudiera romper poderosamente el cliché del villano que se retuerce el bigote, ese era Tony Leung", sostiene Cretton.

El director cuenta, además, que Tony Leung logró llegar a la esencia de Wenwu, viéndolo como un ser humano quebrado que persigue aquello que le fue arrebatado y desesperadamente quiere recuperar. “Estoy muy agradecido de que Tony se subiera a bordo. Es tan sutil y tan brillante, la forma en que puede crear un personaje que puede ser tan brutal. Él nos muestra que Wenwu tiene sus raíces en la desesperación por ser amado y mostrar amor", concluye.

Conoce a los personajes de Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos: XU WENWU (Tony Leung).

KATY

De espíritu libre, despreocupada y ferozmente leal, Katy es la amiga más antigua y cercana de Shang-Chi. Es una compañera incondicional que acompaña a Shang-Chi en su búsqueda.

La actriz y comediante neoyorkina Awkwafina, que interpreta a Katy en la película, fue el primer talento en sumarse al elenco de la película. "Necesitábamos a alguien que anclara a Shang-Chi en la cultura asiático-estadounidense. Nadie mejor que Awkwafina para lograrlo", señala el director.

La actriz, por su parte, asegura que se identificó con el personaje de inmediato. "Me conecto mucho con Katy. Definitivamente toma malas decisiones, como todos hacemos de vez en cuando. Ella es valiente, impulsiva y descarada, pero es leal, y realmente está ahí para Shang-Chi cuando la necesita. Katy habla un poco de chino, pero en realidad no creció con ese idioma. Y es una parte de su identidad con la que creo que lucha", comenta Awkwafina.

Conoce a los personajes de Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos: KATY (Awkwafina).

LI

En la película, Shang-Chi comparte un vínculo especial con su mamá Li, una habilidosa experta en artes marciales con un espíritu muy independiente.

La elegida para interpretar a Li fue la actriz chino-estadounidense Fala Chen, quien se destaca no sólo por su formación actoral, sino por su extraordinario talento para la danza y el movimiento. Estas cualidades fueron, precisamente, las que llamaron la atención de los realizadores en el proceso de casting para el papel.

Si bien Chen no había incursionado en disciplinas como el kung-fu o el taichí, entrenó para la película apoyándose en su formación en danza. "Realmente significa mucho para mí que esta película no solo presentó diferentes formas de artes marciales, sino que también nos dio la oportunidad de ver la esencia detrás de los movimientos físicos", dice Chen.

"Es el espíritu del kung-fu. Es la práctica del yin y el yang y el taichí, y encontrar la paz interior. No solo representa las artes marciales, sino que también es una gran representación de la cultura china. Es un gran honor poder ser parte de esta representación", concluye.

Conoce a los personajes de Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos: LI (Fala Chen).

XIALING

En el viaje de autodescubrimiento de Shang-Chi juega un papel muy importante su hermana Xialing, quien reconecta con él y debe decidir si deja de lado su estilo de vida solitario o se suma a él en la lucha contra la Organización de los Diez Anillos.

Para la actriz china Meng’er Zhang, quien da vida a Xialing en la película, este papel marca su debut actoral en cine. Con experiencia en teatro en su ciudad natal de Nanjing, se sumó al elenco luego de una exhaustiva búsqueda internacional por parte del equipo de casting.

Junto a Katy, Xialing forma la dupla femenina con una fuerte influencia en la aventura de Shang-Chi. "Shang-Chi necesitaba estar rodeado de dos personajes femeninos fuertes que representaran los dos mundos de los que proviene. Para nosotros era muy importante encontrar una actriz que fuera de China, que hubiera crecido allí, y que hablara mandarín como primera lengua", explica Cretton. Meng’er Zhang no sólo cumplía con ese requisito, sino que además aportó una magia especial al personaje, que indudablemente se transmite a través de la pantalla.

Conoce a los personajes de Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos: XIALING (Meng’er Zhang).

RAZOR FIST

En el seno de los Diez Anillos se encuentra Razor Fist, el soldado fiel de Xu Wenwu que encontró en la organización tanto contención familiar como un objetivo de vida.

Interpretado por el actor y boxeador germano-rumano Florian Munteanu, el personaje cobra una dimensión especial y, según señala Cretton, trasciende lo esperado por la audiencia de parte de un villano. Para Munteanu, además, ser parte del film es especialmente trascendente: "Fue increíble trabajar en esta película y, debido a que es la primera película de Súper Héroes asiático-estadounidenses de Marvel, sé que el impacto que tendrá en el mundo entero será inmenso".

Conoce a los personajes de Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos: RAZOR FIST (Florian Munteanu).

YING NAN

Por último, la icónica actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh da vida a Ying Nan, la tía de Shang-Chi y Xialing. Como señala Cretton, contar en el elenco con una figura de la talla de Yeoh fue una fortuna. La actriz tiene más de 30 papeles de cine en su haber, y es reconocida mundialmente por su participación en películas como El mañana nunca muere, El tigre y el dragón, y Memorias de una geisha. “Fue surrealista rodar con Michelle porque he sido un fan incondicional durante tanto tiempo. Trabajar con ella y descubrir lo agradable que es fue un gran momento para todos nosotros”, confiesa Cretton.

Awkwafina, en tanto, señala que la presencia de Yeoh fue muy especial para ella. "En términos de representación asiática, y especialmente la representación asiática femenina, Michelle siempre ha interpretado a mujeres fuertes. Crecer viendo a alguien así impacta en quién quieres convertirte y cómo te ves en el mundo", comenta.