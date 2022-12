Una nueva producción está en camino y se trata de Una pareja explosiva 4. La saga es una de las franquicias de acción y comedia más icónicas del cine. ¿Qué se sabe sobre la nueva entrega? Te contamos los detalles a continuación.

¿Cuándo se estrena Una pareja explosiva 4?

Aun no hay fecha de estreno. La noticia se dio a conocer en el marco del festival de cine Red Sea, por su propio protagonista Jackie Chan, quien señaló que está en proceso de negociación con la producción de la cinta. “Estamos hablando de la parte 4 en este momento”, Chan (vía Deadline).

En el mismo evento donde Chan declaró sobre estar en conversación con la producción del film, declaró que quería abandonar sus ambiciones hollywoodenses antes de ese proyecto.

“Intenté muchas veces ir a Hollywood, pero después de eso, dije no más Hollywood porque mi inglés no es bueno, no son mi cultura, no les gusta este tipo de acción”, dijo Chan. “Mi agente dijo: ‘Mira, hay un guión y se llama Rush Hour. Dije que no, ¿la policía de Hong Kong? No lo voy hacer. Dijo Jackie, ¿por qué no lo intentas la última vez? Dije que está bien, esta es la última vez”.

El largometraje original, Una pareja explosiva (conocida como Rush Hour en inglés) debutó por primera vez en 1998 con Jackie Chan y Chris Tucker como protagonistas de esta historia de acción.