Dexter: Clancy Brown es elegido como el nuevo villano para el reboot de la serie de drama

Es oficial Clancy Brown se une al próximo reboot de Dexter de Showtime como el villano principal al cual deberá enfrentarse Michael C. Hall.

El actor, cuyos créditos televisivos antagónicos incluyen Carnivale y Billions, interpretará el papel recurrente de Kurt Caldwell, el alcalde no oficial de la pequeña ciudad de Iron Lake.

Según la descripción oficial del personaje, Kurt "realizó su sueño al pasar de conducir camiones a ser dueño de parada de camiones local. Poderoso, generoso, amado por todos: es un verdadero hombre del pueblo. Si él te respalda, considérate bendecido. Pero si te enfadas con Kurt o lastimas a alguien que le importa, que Dios te ayude"

No está claro si Iron Lake servirá como escenario para el regreso de 10 episodios, que se reanudará en tiempo real saltando siete años del termino de la serie para que calce con la era actual.

La mala recepción del final de Dexter es en parte lo que llevó a Hall a firmar por una nueva saga. "Seamos realistas: la gente quedo insatisfecha con el final", dijo recientemente a The Daily Beast, "y siempre ha habido la esperanza de que surgiera una historia que valiera la pena contar. Me incluyo en el grupo de personas que se preguntaban: "¿Qué diablos le pasó a ese tipo?", Así que estoy emocionado de volver a hacerlo. Nunca he tenido la experiencia de interpretar a un personaje tantos años después".

La serie trata la historia de un forense que luego de su trabajo sale a tomar justicia por sus propias manos. La historia duro 8 temporadas y 96 episodios.