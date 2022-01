El regreso de la nueva serie de Michael C. Hall, Dexter: New Blood, rompió el récord de audiencias en la historia de Showtime.

El asesino Dexter regresó con nuevos capítulos el pasado 2021, en donde se muestran los cambios que ha tenido su vida tras el final de serie original el 2011. Con nuevos personajes, nuevas historias, pero el mismo villano, la serie con sus 10 episodios de la primera temporada marcaron la historia de la señal "Showtime".

TvLine, reportó que Incluyendo su final de temporada el 9 de enero, el reboot de Dexter promedió más de 8 millones de espectadores semanales en todas las plataformas, marcando un récord histórico para el cable premium.

El final consiguió 3 millones de espectadores solo el domingo, marcando el mayor final de Showtime en más de ocho años, desde el final de la serie original de Dexter, que tuvo 3,3 millones de espectadores en septiembre de 2013.



¿Cómo terminó la primera temporada de Dexter New Blood?

En el último capítulo de la serie protagonizada por Michael C. Hall, Dexter es asesinado por su hijo Harrison, quien le dispara con un rifle tras descubrir que su padre había asesinado al inocente sargento Logan.

La ética del popular villano es puesta en duda, por lo que ambos se enfrentan, causando la muerte de Dexter. El adolescente se aleja de Iron Lake, por lo que existe la posibilidad que la serie continúe con él tomando el legado de su fallecido padre.



¿Habrá segunda temporada de Dexter: New Blood?

Sobre la posibilidad de una segunda temporada, Clyde Phillips, el productor ejecutivo y showrunner señaló a TVLine que a pesar de que no hay planes oficiales sobre una segunda temporada, no se niega a la posibilidad de una trama enfocada en Harrison.

“Todo está en manos de Showtime. Si me llamaran y me dijeran: ‘Queremos hacer Harrison. Queremos que lo descubras, estoy bastante ocupado, pero dejaría todo lo que estoy haciendo y me lanzaría directamente a ello. Me encantaría hacerlo, pero realmente depende de Showtime”. señaló.

REVISA EL TRÁILER A CONTINUACIÓN.