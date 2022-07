Joseph Quinn, el actor británico conocido por interpretar al inolvidable Eddie Munson en Stranger Things 4, vivió una incómoda situación en una reciente visita a Estados Unidos, momento en el que terminó detenido en el aeropuerto y solo escapó de la situación gracias a su personaje en la serie de Netflix.

La situación la reveló en medio de The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde manifestó estar contento de haber llegado al estudio, luego del problema que se suscitó con el Departamento de Inmigración.

"Casi no lo logro. Me llevaron a lo que uno podría decir que era una celda subterránea. Y me pidieron que esperara allí, durante unos 20 minutos", partió contando.

Joseph Quinn en problemas | ¿Qué le pasó a Eddie Munson?

"Luego me llamaron a un escritorio donde alguien me preguntó: '¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?'. Le dije: 'En realidad estoy aquí para reunirme con Jimmy Fallon en The Tonight Show. Y no me creyó", continuó Quinn en su relato.

El actor pudo zafar del estresante momento solo con la aparición de un segundo oficial de Inmigración, quien lo terminó reconociendo.

"Uno de sus colegas lo miró, me miró a mí y le dijo: '¡Deja a Eddie en paz!'", explicó Joseph.

El oficial salvador "después dijo: 'Es Eddie de Stranger Things'. Y él: '¿Eres Eddie Munson?'". Jimmy Fallon no podía creen lo que contaba Quinn, pero el actor siguió adelante: "'¿Vuelves la próxima temporada?'", le preguntó uno de los oficiales. "Yo estaba como, 'no sé', y él dijo, 'más te vale'. Y me dio mi pasaporte", remató Joseph Quinn, tras ser prácticamente salvado por su propio personaje.