Lo que hicieron Luis Fonsi y Daddy Yankee no se olvidará jamás. El debut de Despacito fue histórico, rompió todos los récords. En 2022, la icónica canción cumple 5 años y prácticamente no hay persona en el mundo que no haya visto su videoclip oficial.

Desde su lanzamiento, el tema suma 28 mil 200 millones de streams en las plataformas de música digital y su video clip supera las 13 mil 902 millones de reproducciones totales.

Fue el 13 de enero de 2017 que el cantante puertorriqueño Luis Fonsi estrenó el clip en YouTube, cinco años después tiene récords mundiales, elevó al género urbano y la música latina a los rankings de los cinco continentes y continúa con un puesto dentro de las más escuchadas de la historia.

Fue tal el impacto de Despacito que incluso se buscaron razones científicas de la neurociencia para explicar el fenómeno mundial. El beat o compás fácil de seguir, lo repetitivo de la melodía y la ruptura de la cadencia cuando la canción se detiene y Fonsi dice 'des pa ci to', son algunos de los responsables de que esta canción sea una de las más pegajosas del pop urbano latino y que, no obstante el paso de los años, no podamos dejar de cantar.

Despacito: Las cifras que marcan el himno de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Su video fue grabado en el barrio La Perla en Puerto Rico y es el segundo más visto en YouTube, con 7.700 millones de reproducciones, manteniendo una alta rotación hasta ahora.

En 2017, ocupó el puesto #1 en el Billboard Hot 100 durante 16 semanas, fue #1 Global en los chart de más de 80 países y acumula más de 18 billones de streams en Spotify.

El hit logró cuatro premios Latin Grammy en ese mismo año, por Mejor Canción, Mejor Grabación, Mejor Fusión / Interpretación Urbana y Mejor Video Musical Versión Corta.

En tanto, el remix de Despacito, que también incorporó a Justin Bieber, se convirtió en la primera canción en español, luego de 20 años, en llegar al #1 de la lista de éxitos en Estados Unidos (la anterior había sido la Macarena, de Los Del Río, en 1996).

También desplazó en ese momento a grandes estrellas de la música en inglés como Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran y Kendrick Lamar, entre otros.

Despacito se transformó en la punta de lanza para que se replicaran las colaboraciones entre artistas latinos y anglo de diferentes tendencias musicales.