Según su creador: Estas son las temporadas que puede tener House of the Dragon

House of the Dragon llega a su fin y el público sigue expectante por la recta final de la historia que ha causado diversas emociones a sus fans, siendo unas de las producciones más vistas de HBO. Bajo este mismo marco, Martin publicó una actualización de su blog donde no solo felicitó al elenco y el equipo de la serie, sino que expresó sus ambiciones para el programa sobre los antecesores de Daenerys Targaryen.

¿Qué dijo el mentor de House of the Dragon en su blog?

Martin inició su escrito defendiendo los saltos temporales de las serie, asegurando que era fan de ambas versiones de Alicent y Rhaenyra, donde señaló que los showrunners habían hecho un buen trabajo con esa parte de la historia.

“Creo que Ryan (Condal, el co-showrunner) ha manejado muy bien los ‘saltos’, y amo tanto a las jóvenes Alicent y Rhaenyra como a las versiones adultas y a las actrices que las interpretan. (La verdad sea dicha, tenemos un elenco increíble, y los amo a todos). ¿Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para explorar la relación entre Rhaenyra y Ser Harwin, el matrimonio de Daemon y Laena y su tiempo en Pentos, el nacimiento de varios y diversos hijos (y SÍ, Alicent le dio a Viserys cuatro hijos, tres hijos y una hija, su hijo menor, Daeron, está en Oldtown, simplemente no tuvimos tiempo para trabajar con él en esta temporada), y todo lo demás que tuvimos que omitir. Por supuesto”, sentenció el autor.

¿Qué dijo sobre las próximas temporadas?



“Los Soprano tenían 13 capítulos por temporada, pero solo unos años después, Game of Thrones tenía solo 10 (y ni eso en las dos últimas temporadas). Si House of the Dragon tuviera 13 episodios por temporada, tal vez podríamos haber mostrado todas las cosas por las que tuvimos que hacer ‘saltos de tiempo’.. aunque eso habría hecho que algunos espectadores se quejaran de que el programa era demasiado ‘lento’, que ‘no pasaba nada’”, indicó Martin. “Tal como están las cosas, estoy encantado de que todavía tengamos 10 horas cada temporada para contar nuestra historia. (Los Anillos del Poder tiene solo 8, como habrás notado, y mi programa AMC, Dark Winds, tiene temporadas de 6 episodios). Espero que siga siendo cierto. Se necesitarán cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a la Danza de los Dragones, de principio a fin”.