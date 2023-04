Este miércoles Warner Bros. Discovery presentó Max, la nueva plataforma de streaming que sustituye a HBO Max y además fusiona las plataformas de HBO Max y Discovery+.

El conglomerado anunció que con esta plataforma se espera que cada mes se sumen más de 40 títulos nuevos al catálogo, pero no es solo esto sino que también se anunciaron los nuevos proyectos que llegarán al sitio prontamente.

Estos son los proyectos de Max

Con el cambio de nombre y además de logo se nos informó que Max traerá nuevas producciones en las que se incluye un reboot en formato de serie de Harry Potter, la que contendrá 7 temporadas, una por cada libro publicado por J.K Rowling.

Además se confirmó una precuela de Game of Thrones, que continuará expandiendo el universo, titulada “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”

Asimismo llegó el anunció de una serie spin off de The Big Bang Theory de la que aún no tenemos título ni detalles.

Otros proyectos anunciados que no son un Max Original que se encuentran en está lista son Fixer Upper: The Hotel, Survive the Raft, Peter & the Wolf, Rick and Morty: The Anime, Lost Women of Highway 20 y Tiny Toons Looniversity.

Con estos noticias también se nos presentaron adelantos de las producciones que ya estaban anunciadas para llegar a HBO Max que se sumarán prontamente al catálogo de la nueva plataforma, siendo las siguientes:

The Penguin

The Sympathizer

True Detective: Night Country

The Regime

SmartLess: On the Road

Gremlins: Secrets of the Mogwai - serie infantil Max Original

Barbie Dreamhouse Challenge

Love & Translation

Es importante señalar que HBO Max pasará a ser simplemente Max durante el mes de mayo en Estados Unidos y para Latinoamérica el cambio se realizará en el último trimestre de este 2023.