Uno de los actores que ha logrado más reconocimiento en el último tiempo en Hollywood es el chileno Pedro Pascal luego de su participación en The Last of Us, en la tercera temporada de The Mandalorian y en Game of Thrones.

Hace unos días se estrenó un cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar titulado “Extraña forma de vida” dónde Pascal es protagonista junto a Ethan Hawke ambientada en un western dónde los protagonistas son homosexuales. Luego de estás participaciones en importantes producciones el actor ha logrado una gran popularidad en redes sociales y con los fanáticos y reveló una extraña interacción que tuvo con unos fanáticos con Game of Thrones.

El motivo por el que a Pedro Pascal se le infectaron los ojos

El actor chileno Pedro Pascal interpretó a Oberyn Martell en Juego de Tronos, a pesar de que era un personaje secundario que solo apareció en siete episodios, ésto fue suficiente para que la audiencia lo comenzará a seguir. El chileno recordó el impactó su muerte en la serie y comentó lo siguiente “Recuerdo que al principio, debido a Juego de tronos y a la forma en que moría mi personaje, la gente estaba muy enganchada a hacerse selfies con sus pulgares en mis ojos”, esto era una referencia al destino de Martell, cuya cabeza estallaba durante un combate con la Montaña, que le aplasta los ojos con los pulgares antes de partirle el cráneo.

“Al principio estaba tan feliz por el éxito del personaje, ¡que les dejaba hacerlo! Y entonces recuerdo que se me infectaron un poco los ojos”, todo esto por tener los pulgares de gente desconocida en las cuencas de los ojos fue el primer problema que tuvo que pagar por su fama.