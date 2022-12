La cinta que está cerca de llegar a la pantalla grande es Champions, dirigida por Woody Harrelson, la cual será un remake de la famosa comedia española, Campeones dirigida por Javier Fesser en el año 2018 y que obtuvo un total de tres premios Goya. Revisa los detalles de este nuevo film y su primer tráiler.

¿Cuál es el nuevo tráiler de Champions?

A continuación, damos a conocer el primer avance oficial de la película Champions.

El primer tráiler de la cinta muestra una prometedora primera visualización de lo que se viene en este nuevo largometraje, el cual sigue la premisa de la película española, con una trama que gira en torno a un exentrenador de baloncesto de ligas menores que, después de diversos fracasos, es condenado a administrar a un equipo de jugadores con discapacidades intelectuales.

A pesar de que podría ser una tarea díficil a simple vista, el entrenador se da cuenta de que a pesar de sus dudas, el equipo puede llegar más lejos de lo que jamás imaginaron, y lo que empieza como un problema se acaba convirtiendo en toda una lección de vida.

Su director, Woody Harrelson (Suncoast, El triángulo de la tristeza, El hombre de Toronto, Venom: Habrá matanza) será el encargado de dar vida al protagonista del remake, papel que encarnó Javier Gutiérrez en la cinta original.

¿Cuál es el reparto de Champions?

Junto a Woody Harrelson, el elenco de la cinta es integrado por, Ernie Hudson (Quantum Leap, Prisoner's Daughter, Día de redención, Cazafantasmas: Más allá), Cheech Marin (Una boda explosiva, Nash Bridges, En guerra con mi abuelo), Matt Cook (Man with a Plan, Film Fest), Kaitlin Olson (It's A Wonderful Binge, Hacks) y Madison Tevlin (Screams from the Tower).

Completan el elenco, Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metcalfe, Bradley Edens, Alicia Johnston, Barbara Pollard, Alexandra Castillo, Aaron Hughes, Ryan DeLong, Mike Smith, Champ Pederson, Sean Cullen, Cory Wojcik, Stephanie Sy, Lauren Cochrane, Jacob Blair, Jean-Jacques Javier y Joanne Rodriguez.

¿Cuándo se estrena Champions en cines?

La película será estrenada en la pantalla grande, el día 24 de marzo de 2023.