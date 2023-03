Todos están esperando la segunda entrega de Merlina, la cual seguramente cautivará a sus seguidores y suscriptores de la plataforma Netflix. Con una actuación de Jenna Ortega que no dejó a nadie indiferente, la actriz dio a conocer cómo fue su proceso de retratar al icónico personaje de Los Locos Adams. Revisa sus interesantes dichos en la siguiente nota.

Descubre cómo Jenna Ortega preparó su personaje de Merlina

Durante una conversación con el podcast “Armchair Expert” (vía Variety), Ortega comentó que se vio obligada a modificar varios diálogos de Wednesday para darle sentido a su personaje.

La intérprete explicó que cuando firmó para recrear a Merlina, no tenía mayor conocimiento sobre el tono del programa e imaginaba que sería una resultado al que finalmente se obtuvo.

“Cuando leí la serie completa, me di cuenta: ‘Oh, esto es para audiencias más jóvenes’”, dijo Ortega. “Cuando me firmé en el programa por primera vez, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscuro. No era… No sabía cuál era el tono, o cómo sonaría la partitura”.

Luego, la artista comentó que durante el rodaje, tuvo que cambiar momentos del personaje que no le parecian adecuados.

“No creo que haya tenido que pisar más fuerte en un set de la forma en que tuve que hacerlo en el ‘Wednesday’”, señaló Ortega. “Todo lo que hacía Wednesday, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje. ¿Estar en un triángulo amoroso? No tenía sentido. Había una línea sobre un vestido que tiene que usar para un baile escolar y dice: ‘Oh, Dios mío, me encanta. Uf, no puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma’. Tuve que decir: ‘No’. Hubo momentos en ese set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar líneas. El supervisor del guion pensó que iba con algo y luego tuve que sentarme con los escritores, y me decían: ‘Espera, ¿qué pasó con la escena?’ Y tenía que ir y explicar por qué no se podían hacer ciertas cosas”.

Según Ortega, aunque su comportamiento no habría sido el más correcto, dio pie para cuidar la caracterización de Wednesday que marcaría la serie.

“Me volví muy, muy protectora con ella”, dijo Ortega. “No puedes liderar una historia y no tener un arco emocional porque entonces es aburrido y no le gustas a nadie. Cuando eres pequeño y dices cosas muy morbosas, ofensivas, es divertido y entrañable. Pero luego te conviertes en un adolescente y es desagradable y lo sabes. Hay menos excusas”.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Merlina?

Aun no hay fecha de estreno confirmada por Netflix.