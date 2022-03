La ex figura televisiva repasara su carrera y hasta contactos paranormales.

Paulina Nin de Cardona reaparecerá en televisión esta vez para tener una íntima conversación con Martín Cárcamo, ya que se perfila como la protagonista del próximo capítulo del programa estelar De Tú a Tú, que se emitirá el domingo 20 de marzo.

Tras las conversaciones con el Puma Rodríguez y Julián Elfenbein, Cárcamo se adentrará en la carrera y vida de la ex figura televisiva, abordando distintos hitos que la han marcado.

La segunda temporada del espacio de Canal 13 está apostando por tener tanto invitados nacionales como internacionales. Así ya tuvo al venezolano y al animador de Pasapalabra, y ahora la nómina de entrevistados se potencia con Nin de Cardona y próximamente también con Luis Fonsi, además de chilenos radicados en el extranjero como Ana Sol Romero, Douglas y Felipe Viel.

De Tú a Tú: ¿Qué contará Paulina Nin?

En un adelanto de lo que será el próximo episodio se dio cuenta de que la instancia servirá para que la animadora revele una experiencia paranormal que la conmovió profundamente y que tiene relación con su madre y su hermano, quien falleció apenas a horas de haber nacido.

"Mi mamá nunca pudo tener en sus brazos a mi hermano. Yo tuve la oportunidad de contactarme con mi mamá a través de una médium. Te dice 'te la voy a describir. Está con una guagua en brazos, dice que es tu hermano, que al fin lo puede tener en brazos'", explicará Nin de Cardona a Cárcamo.

Apenas conteniendo las lágrimas, Paulina admitirá que "creo que he sobrevivido gracias a mi vieja, que sin estar viva, ella me ha ayudado a yo segur sobreviviendo".

Por otro lado, recordará el momento en que llegó a comandar el escenario de la Quinta Vergara en 1992, momento en el que tuvo una fuerte pelea con Antonio Vodanovic.

Paulina revelará que "¡sale Locomía! Anuncio yo y salen con los abanicos y toda la cuestión. Y Antonio no aparecía por ninguna parte".

"De repente viene por la orilla indignado y me dice 'tú no podí presentar sola'. Y yo le digo 'y vo no te podí desaparecer'", le espetó de vuelta al animador, mientras en el presente goza de su memoria con más de una sonrisa.

De tú a tú se emite los días domingos a las 22:35 horas, tras Tele13 Central.