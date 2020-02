Viña 2020 "resucita" las carreras televisivas de Jennifer Warner, Paulina Nin y Andrés Caniulef

Es un hecho, el inminente inicio del Festival de Viña del Mar prácticamente le insufló vida a las carreras televisivas de Jennifer Warner y Andrés Caniulef, quienes se sumarán a los paneles de distintos matinales para comentar lo relacionado con el certamen.

La periodista de 47 años llegará desde este sábado al matinal "Buenos Días a Todos", que se emitirá durante el fin de semana, a propósito del evento.

La información la confirmó la misma ex conductora de Intrusos en conversación con Página 7, sitio al que indicó que "es un ‘pololeo’ de una semana, pero estoy más que feliz. Además, siempre me he sentido parte del equipo con el que trabajé por muchos años y abrazarlos nuevamente es algo maravilloso".

A Warner también se suma la incorporación de Paulina Nin en el panel que ya tiene a Gonzalo Ramírez, Chiqui Aguayo, Hugo Valencia e Ignacio Gutiérrez.

En tanto, Andrés Caniulef llegó esta semana para compartir con los integrantes del matinal "Contigo en la Mañana", de Chilevisión.

Con esto retomará el comentario de espectáculos, después de que hace un año dejó "Bienvenidos" para someterse a un tratamiento de rehabilitación por "policonsumo de drogas", según el mismo contó al espacio de la señal de Turner hace unos días.

La mañana de este jueves se le veía de lo mejor interviniendo en los distintos temas que abordó el program que por estos días está conducido por Julio César Rodríguez y Emilia Daiber.

El Festival de Viña del Mar 2020 parte este domingo 23 y se extenderá hasta el 28 de febrero próximo.