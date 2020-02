"Sabes que estás mal, pero aún así es más fuerte que tú": Caniulef habla de la rehabilitación por "policonsumo" de drogas

El periodista Andrés Caniulef reapareció en televisión para entregar un duro testimonio después de nueve meses internado en un centro de rehabilitación en Chicureo, por distintos excesos en los que incurrió.

En conversación con el matinal "Contigo en la Mañana", el ex rostro televisivo de 42 años explicó que "hay un momento en el que se hace urgente parar. Hay un momento en el que tú no puedes seguir, que estás colapsado, que no eres capaz de enfrentarte a la vida y estás prácticamente rendido".

"Son tres cosas distintas: el uso de sustancias, el abuso y la dependencia, que es la parte más crónica y precisamente la que yo estaba enfrentando. Un momento en el que no se puede parar. Por más que lo intentas, es más fuerte que tú. Se transforma en una especie de analgésico y de escapar de los problemas", complementó.

Caniulef se alejó de familiares y amistades, que ya no podían lidiar con la problemática que lo afectaba, ya que había alterado sus prioridades y cometió múltiples errores.

"Tú te ves mal, te sientes mal, sabes que estás mal, pero aún así es más fuerte que tú. Ves secuestrada tu voluntad, nada de lo que tú quieras o puedas hacer va a ser posible si no está la droga de por medio", explicó.

Consumió alcohol, marihuana, éxtasis. Prácticamente, "todas las drogas sintéticas" que hay disponibles en Chile.

"Era un asiduo de las fiestas electrónicas, tenía un mundo al cual me había insertado. Pero más allá de las sustancias, la problemática es tal que se transforma en la única herramienta capaz de mantenerte vivo", expuso Caniulef.

Pero Julio César Rodríguez lejos que quedarse tranquilo con lo que ya había contado, volvió a la carga: "¿Pero cuál fue la sustancia que te tiró al piso?".

Caniulef indicó que fue el "policonsumo, así se define. Son muchas cosas que lamentablemente de trastocan por completo, que sacan lo peor de ti".

El periodista tuvo que pasar por múltiples tratamientos con especialistas, pero nada lo hacía mejorar, hasta que se dio cuenta que "es verdad que dejas de empatizar con el dolor ajeno. Pero cuando ves a tu mamá sufriendo, particularmente para mí eso fue la principal razón para tomar acción".

El asunto es que "con el nivel de gravedad que tenía yo, la solución era una comunidad terapéutica, que es un proceso de internación".

"No puedo decir que llegué a querer terminar con mi vida, no lo hice, pero llega un momento que dices 'esta es mi última oportunidad. Si no lo logro, que sea lo que sea'", aseguró. Pero "llevo nueve meses limpio, cada día tiene su afán, cada día tengo un objetivo en la vida, ese es mi proyecto de aquí en adelante".

"Cada día me levanto celebrando un día de abstinencia y me acuesto celebrando un día de abstinencia", puntualizó.