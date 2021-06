Daniel Huevo Fuenzalida recuerda encontrón con Eva Gómez: "¡Eres un buitre!"

El conductor de Me Late, Daniel Huevo Fuenzalida, recordó en el programa sobre un impasse con la conductora de TV, Eva Gómez, hace algunos años.

En el programa de TV+ los panelistas estaban analizando las palabras de la comunicadora en el programa Podemos Hablar en donde señaló que lleva dos años sin encontrar trabajo en las comunicaciones.

En el programa de CHV, Gómez realizó una profunda reflexión acerca de su actual momento laboral en donde señaló: "Debí haber sido más encantadora, pasearme donde tenía que pasearme, tomarme una copa con quien tenía que tomármela".

Tras esto, el animador del Me Late comentó que “Eva Gómez es muy simpática. Por lo menos conmigo siempre ha sido muy simpática. Que no haya querido venir al Me Late es otra cosa”.

Sergio Rojas irrumpió señalando; “No digas que siempre ha sido muy simpática…”, a lo que Fuenzalida responde que en una ocasión tuvieron una discusión en donde la conductora se enojó con él y le envió un audio tratándolo de buitre.

“Se me había hasta olvidado, porque tengo una buena percepción de pega, me cae bien Eva. Es como enérgica. No sé, me cae bien”, señaló el animador, quien luego explicó por qué fue tratado de buitre. “Cuando ella se va de Así Somos y no se sabía mucho, lo que aprendí de ustedes es que hay que ir a la primera fuente y reportear. Y fui y le pregunté en un WhastApp, ‘Eva, ¿qué pasó con Así Somos? ¿Te quedas? ¿Te fuiste? ¿No te gustó más?’. Y me dice ‘¡todavía no se define nada! ¡Eres un buitre!’”

“Siempre hablábamos y siempre he dicho: la Eva es un tremendo talento, tiene que estar en la televisión y me encanta lo que hace. Fue una gran animadora del Festival de Viña y un tremendo fenómeno con los pokemones", concluyó Fuenzalida.