Esta semana se viven los Latin Grammy 2022, una premiación en la que se reconocerá a lo más destacado de la música Latinoamericana en sus múltiples y variados géneros. Una velada que no sólo tendrá la repartición de gramófonos, sino que también múltiples actuaciones colaborativas en vivo de los artistas favoritos del público, que serán transmitidas tanto por la TV abierta, por cable y hasta en streaming.

TNT y HBO Max se unirán para llevar al público todos los aspectos del evento, con entrevistas desde la alfombra roja, detalles de los ganadores, estadísticas y la promesa de una "cobertura 360" tanto en para la televisión como para redes sociales.

Lety Sahagún, uno de los rostros principales de la transmisión de los Latin Grammy por TNT y HBO Max, comentó que "siento, después de cubrir eventos de cine y de televisión, esta es la alfombra más divertida. No sólo porque es en nuestro idioma, sino que genuinamente lo digo: para todas las personas, las que están nominadas y las que están trabajando, es el momento en que más podemos jugar, en que más podemos divertirnos. Se nota hasta en los outfits que traen las personas nominadas".

"Siento que siempre es recordarle al público. Particularmente, nos emociona este año contarles que va a estar en vivo la transmisión tanto de la alfombra como del evento en HBO Max para toda Latinoamérica. No sólo la noche del jueves, sino que va a estar disponible dos semanas", continuó.

La periodista destacó que "creemos que esto va a hacer mucho ruido. Al final son artistas que escuchamos todo el tiempo, todos los días. Las personas que somos muy fans de esta música queremos ver a los artistas en vivo, queremos escucharlos minutos antes de entrar a una de las ceremonias más importantes de la música latina. Cuáles son las emociones que están viviendo. Tiene algo particular esta alfombra que a mí me emociona y me divierte muchísimo".

"Es una fiesta latina y la vibra que se siente allí en vivo es así. Es una gran familia, la mayoría de los artistas se conocen. Es el único momento del año en que se encuentran con todos estos géneros, que colaboran, en que se salen de su zona de confort", concluyó.

En tanto, la conductora de Punto de Encuentro, Anais Castro, se confiesa y admite que "en el resto de las premiaciones tenemos retos más grandes, pero aquí somos fanáticas con micrófonos. Una de las cosas más lindas que tiene TNT respecto de estas premiaciones y que tiene que ver con cómo lo comunicamos, es que tenemos la oportunidad de hacer un 360".

"Estamos al aire en TNT, ahora estamos en HBO Max, en aplicación lo puedes ver desde cualquier lugar. Tenemos todos los aspectos. Está Letty con los invitados, estamos nosotras repasando los datos en el Punto de Encuentro. Es muy rico de disfrutar y es más sencillo que la gente se entretenga. El reto para que la gente se mantenga enganchada está cubierto. Son muchas personalidades distintas, muchas nacionalidades distintas, comunicando lo mucho que nos gusta la música de nuestra región", puntualizó la conductora.

¿Cuándo son y dónde ver los Latin Grammy 2022?

La gala de la 23ª entrega anual de los Latin GRAMMY Awards será transmitida en vivo desde el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas - contará con los comentarios de Lety Sahagún para la cobertura al aire y en vivo y de Gerudito para la cobertura digital-, el jueves 17 de noviembre a partir de las 22:00 horas, tanto por TNT como por HBO Max.

En tanto, el pre-show PUNTO DE ENCUENTRO estará conducido por Heisel Mora, Gerudito y Anais Castro desde México, para analizar y anticipar los detalles de la velada, desde las 20:15 horas. Los comentarios estarán a cargo de los expertos Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez.

¿Quieres una alternativa nacional? El evento también será exhibido en directo este jueves a las 22:00 horas por las pantallas de La Red.

¿Quiénes son los nominados?

Grabación del Año

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole con Nathy Peluso

"Castillos de arena" - Pablo Alborán

"Envolver" - Anitta

"Pa'lla voy" - Marc Anthony

"Ojitos lindos" - Bad Bunny & Bomba Estéreo

"Pegao" - Camilo

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

"Provenza" - Karol G

"Vale la pena" - Juan Luis Guerra

"La Fama" - Rosalía con The Weeknd

"Te felicito" - Shakira & Rauw Alejandro

"Baloncito viejo" - Carlos Vives & Camilo

Álbum del Año

Aguilera - Christina Aguilera

Pa'lla voy - Marc Anthony

Un verano sin ti - Bad Bunny

Deja - Bomba Estéreo

Tinta y tiempo - Jorge Drexler

Ya no somos los mismos - Elsa y Elmar

Viajante - Fonseca

Motomami (Digital Album) - Rosalía

Sanz - Alejandro Sanz

Dharma - Sebastián Yatra

Canción del Año

"A veces bien y a veces mal" - Pedro Capo, Ignacio Cibrián, Ricky Martín, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, compositores (Ricky Martin con Reik)

"Agua" - Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers)

"Algo es mejor" - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

"Baloncito viejo" - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores (Carlos Vives & Camilo)

"Besos en la frente" - Fonseca & Julio Reyes Copello, compositores (Fonseca)

"Encontrarme" - Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores (Carla Morrison)

"Hentai" - Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, compositores (Rosalía)

"Índigo" - Édgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo & Evaluna Montaner)

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, compositores (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso)

"Provenza" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, compositores (Karol G)

"Tacones rojos" - Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra)

"Tocarte" - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores (Jorge Drexler & C. Tangana)

Mejor Nuevo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Mejor Canción Urbana

"Desesperados" - Rauw Alejandro & Chencho Corleone

"Lo Siento BB" - Bad Bunny & Julieta Venegas

"Mamiii" - Becky G & Karol G/ Justin Quiles, Elena Rose

"Ojos Rojos" - Nicky Jam/ Samantha M. Cámara, Vicente Jiménez

"Titi me preguntó"- Bud Bunny

Mejor Interpretación Reggaetón

"Desesperados" - Rauw Alejandro & Chencho Corleone

"Envolver" Anitta

"Yonaguni" - Bad Bunny

"NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS VOL.41 - Bizarrap /Nicky Jam

"Lo siento bb" - Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Urbana

Respira - Akapellah

Trap Cake Vol 2 - Rauw Alejandro

Los favoritos 2.5 - Arcangel

Un verano sin tí - Bad Bunny

Animal - Maria Becerra

Productor del Año

Edgar Barrera

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio ReyesCopello

Tainy

Mejor Canción Alternativa

"Bad Bitch" - CA7RIEL

"00:00 - Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez

"Conexión Total" - Bomba Estéreo & Yemi Alade

"Culpa" - WOS Featuring Ricardo Mollo

"El día que estrenaste el mund" - Jorge Drexler

"Hentai" - Rosalía/ Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo

Mejor Canción de Rock

"Día mil" - Eruca Sativa

"Esperando una señal" - Bunbury

"Finisterre" - Vetusta Morla

"Lo mejor de nuestras vidas" - Fito Paez

"No olvidamos" - Molotov

"Que se mejoren" - WOS & Facundo Yalve

Mejor Álbum de Rock

Mojigata - Marilina Bertoldi

Unas vacaciones raras - Él Mató A Un Policía Motorizado

Cada vez cadáver - Fito y Fitipaldis1021/ La Gusana CiegaRPDF/ Wiplash

Mejor Álbum de Pop/Rock

Trinchera- Babasónicos

Monstruos - Bruses

La dirección - Conociendo Rusia

Los años salvajes - Fito Paez

Cable a tierra - Vetusta Morla