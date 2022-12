Gossip Girl 2 está de vuelta y con nuevos momentos en HBO Max. La extensión del clásico de la cultura pop, basado en las novelas de la escritora estadounidense Cecily Von Ziegesar, sigue su historia en el Upper East Side con una nueva generación de adolescentes de la escuela privada de Nueva York, en un contexto posterior a nueve años de que se suspendieran los blogs. Ahora, la producción llega al streaming con nuevos episodios.

¿Cuántos capítulos de Gossip Girl 2 se estrenan por semana en HBO Max?’

Los últimos tres capítulos de la primera temporada serán estrenados el próximo 2 de diciembre:

Episodio 10: ‘Final Cancellation’

Episodio 11: ‘You Can’t Take It With Jules’

Episodio 12: ‘Gossip Gone, Girl’

La primera tanda de capítulos está disponible desde el 25 de noviembre en el sitio y consta de tres:

Episodio 7: ‘Once Upon a Time in the Upper West’

Episodio 8: ‘Posts on a Scandal’

Episodio 9: ‘Blackberry Narcissus

Ya queda muy poco para ver en qué terminarán los escándalos blogueros.

¿Qué se espera de los últimos tres capítulos de Gossip Girl 2?

Si antes había mucho drama, pues ahora habrá el doble de escándalo, drama, romance y glamour y por supuesto que fiestas. Luego de que los tres primeros episodios de esta segunda entrega nos subieran al extásis de la historia y dejarnos caer con todo en el último capítulo, esta parte de la historia llega a resolver muchos conflictos y dudas que quedaron pendientes.

Esto podría verse en el trío amoroso de Aki (Evan Mock), Max (Thomas Doherty) y Audrey (Emily Alyn Lind), hasta las batallas de poder entre las hermanas Zoya (Whitney Peak) y JC (Jordan Alexander), todo llegará a su desenlace, por ahora.

¿Preparado para lo que se viene?. Pues nosotros sí. Que no te se olvide que mañana es el estreno de esta gran historia.¡No te lo pierdas!.

¿Cuál es el elenco de la temporada 2 del reboot de Gossip Girl?

El reparto completo vuelve: Jordan Alexander como Julien, Whitney Peak en el rol de Zoya, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno y Savannah Lee Smith estarán de regreso en esta segunda temporada por HBO Max.