¿Cuándo se estrena? Spider-Man Across the Spider-verse llega en pocos días a los cines

Un próximo estreno está cerca de llegar a la pantalla grande. Se trata de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” con su segunda parte que promete cautivar a sus seguidores. Por ese lado, si aún no sabes cuándo se estrena el largometraje, nosotras te contamos qué día llega a la pantalla grande y cuál es la sinopsis del film.

¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en cines chilenos?

La película se estrena el día 04 de abril de 2023.

¿De qué se trata “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

Esta cinta trae de regreso la historia de Miles Morales. Esta vez, el adolescente emprenderá una nueva y asombrosa hazaña en el multiverso junto a Gwen Stacy y un nuevo equipo de la Spider People.

Ellos deberán luchar contra “The Spot”, un poderoso enemigo que representa una peligrosa amenaza. Según su director Kemp Powers, él será el principal antagonista en las próximas dos entregas siguientes: “Es un villano interesante porque parece una broma, pero cuando realmente miras sus poderes, hay un potencial increíble (...) Digamos que él y Miles están conectados de maneras sorprendentes”, señaló a Total Film.

A lo largo del relato, el protagonista, tendrá que volver a definir qué es lo que significa realmente ser un héroe para poder salvar las personas que más ama. Todo esto en un largometraje que mostrará seis estilos de animación distintos.

“La primera película tenía un estilo de animación que domina la película. Esta cinta tiene seis (...) Así que estamos tomando esas herramientas, agregando todo lo que aprendimos en ‘The Mitchells Vs The Machines’, y haciéndolas crecer aún más”, dijo el guionista Phil Lord a Empire.