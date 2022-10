La producción spin off cautivó a los fans de Game Of Thrones y esperan una segunda entrega.

"No la esperen para 2023": Revelan posible fecha de estreno de House of the Dragon 2

Simplemente House of The Dragon fue un rotundo éxito. El final de esta primera entrega captó una audiencia de 9,3 millones de persoas en Estados Unidos, siendo uno de los finales con mayor visualizaciones en el servicio streaming de HBO Max tras el final de Game of Thrones que logró un público de 19,8 millones de personas.

Claramente sus fanáticos quieren ver una segunda entrega y sus productores lo saben. Si bien la serie no fue lo que llevó a la plataforma a un estrellato. Al aparecer en cartelera fue un hecho sumamente importante para el servicio de streaming y para los propietarios corporativos Warner Bros Discovery

El lanzamiento del programa terminó resultado exitoso brindando a la plataforma HBO Max una gran victoria y potente producción en la guerra de los servicios streamig.

¿Qué dijo Clasey Boys sobre la fecha estreno de la segunda temporada de House of The Dragon?

“No lo esperen en el 23, pero creo que en algún momento del 24 (...) Estamos empezando a armar el plan y, como la última vez, hay muchas incógnitas. No es para ser tímido o reservado, pero no quieres decir que estará listo en esta fecha, y luego tienes que moverlo”, señaló Clasey Boys, presidente de HBO Max.

El ejecutivo admitió al medio Vulture su nerviosismo por el estreno de la serie donde declaró, "he estado ansioso desde el proceso de desarrollo". Sin embargo las cifras de audiencia de seguro lo dejaron mucho más aliviado.

Además señaló que House of the Dragon ya ha tenido un efecto dominó en el desempeño general de Max. "Estamos tratando de hacer que la gente se vuelva adicta, que ame nuestro producto y no se canse de él”. Y eso es lo que justamente ha sucedido con House of The Dragon.