The Voice Chile no ha dejado indiferente a los televidentes, el programa sigue sumando audiencia y rating durante su trasmisión. Así mismo, las redes sociales no quedan exentas de la opinión pública, generando diversas reacciones por los capítulos del programa como, la decisión del jurado, etc. Tras el éxito que ha causado esta nueva temporada, se definió un nuevo día de emisión del show de talentos por la pantalla chica. Conoce el día y horario actualizado de trasmisión, en el siguiente título.

¿Qué día y a qué hora trasmitirán el programa The Voice Chile?

El programa de talentos sumará un nuevo día en su emisión, es decir que, The Voice Chile se podrá visualizar domingo a jueves a partir de las 22:30 horas después de CHV Noticias. Los días que no se trasmitirá el programa de talento, se presentará el estelar Podemos Hablar (viernes) y La Divina Comida (sábado).

¿Quiénes son los coachs de The Voice Chile?

Los coachs de la nueva temporada de The Voice Chile son los siguientes.

Prince Royce, Francisca Valenzuela, José Luis “Puma” Rodríguez y Beto Cuevas que participó en la primera temporada emitida por Chilevisión.

Además, se dio a conocer la noticia de que se sumará una quinta coach en el programa de talentos.

Daniela Castillo ingresa como quinta coach en The Voice Chile

La ex participante del programa Rojo volverá con todo a la televisión como quinta coach en The Voice Chile. En conversación con Página 7, la cantante dio a conocer sus emociones y ganas de su nuevo rol.

“Acepté de inmediato, porque coincidió en que podía por tiempos y porque para mí es un programa maravilloso”, comenzó explicando Daniela al mencionado portal.

“Me encanta que les den espacios a nuevos artistas, a las nuevas generaciones de este país. Para mí es un honor ser parte del equipo, de los coaches y ponerme a disposición de grandes talentos”, agregó.

Luego expresó sus sentimientos sobre aportar sus conocimientos en el programa: “Es algo muy especial, mágico, porque ahora me toca verlo desde una vereda diferente, ayudar desde mi experiencia. Me pondré a disposición de sus talentos, de sus sueños, de sus inseguridades también, poder acompañarlos en este proceso, que es muy lindo, que se puedan apoyar en mí”, acota.