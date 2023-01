Tras un exitoso álbum Un Verano Sin Ti, el cual fue uno de los más escuchados según la plataforma Spotify. Hace unos días Bad Bunny señaló que se retiraría temporalmente de la música para estar consigo mismo y por motivos de salud mental. “Voy a tomarme un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros... Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco...”, afirma con cierto hartazgo el cantante.

No obstante, no significa que el cantante deje de ser creativo, ya que se dio a conocer la noticia de que el trapero será productor ejecutivo de una serie de Netflix. A continuación, informamos sobre los detalles.

¿Cuál es la serie que Bad Bunny será productor ejecutivo?

Según indica el medio Deadline, Bad Bunny será el productor ejecutivo de la próxima serie de Netflix basada en la novela They Both Die At The End. El portal de noticias, indica que Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, se unirá a colaborar con el creador de Bridgerton, Chris Van Dusen, el productor ejecutivo de Yellowjackets, Drew Comins, y el estudio eOne.

Chris Van Dusen, quien fue nominado a los premios Emmy y PGA, será el encargado de escribir el guion del episodio piloto, como también estará en la primera línea de la producción ejecutiva a través de su productora CVD Productions, junto con el autor de la novela, Adam Silvera.

Un proyecto que tiene muchas posibilidades de ser un éxito en la plataforma. Además, existen comentarios positivos de la novela por parte de la crítica.

«Extraordinario e inolvidable.» Booklist.

«Adam Silvera recurre a todo su talento para empujar a los lectores a examinar cómo viven y cómo querrían vivir.» Teen Vogue.

«Absorbente, profundo y desgarrador» -Kirkus Review.

¿Cuándo se estrena la serie en Netflix?

Aun no hay fecha confirmada para su lanzamiento en el sitio.

