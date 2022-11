¿Cuál es el line up? Primavera Sound está cerca de iniciar su primera edición en Chile

La primera versión del Festival Primavera Sound está a pocas horas de realizar su esperado debut, el cual contará con la presencia de grandes artistas internacionales entre los cuales destacan la artista islandesa Bjork y el rapero Travis Scott, quien se alejó temporalmente de los escenarios tras la tragedia de Astroworld que ocurrió en noviembre del 2021.

¿Cuál es el line up completo del Festival Primavera Sound?

Entre quienes completan la cartelera del evento para los días 11 y 12 de noviembre se encuentran grandes bandas internacionales como Arctic Monkeys e Interpol, mientras que entre los solistas el lineup es liderado por Lorde, Bjork, Charli XCX y Travis Scott.

Entre los artistas nacionales que también se presentarán en Primavera Sound se encuentran: Inti Illimani y Los Jaivas.

Los nombres que completan el listado de grandes artistas que confirmaron su participación en el festival son: Christina Rosenvinge, Kevin Kaarl, Arca, Phoebe Bridgers, Bad Gyal, Chai, Japanese Breakfast, Jpegmafia, Shygirl, Badsista, Boy Harsher, Congelador, Ginaluca, John Talabot, Nicolas Lutz, Lizz, Los Planetas, Sangre Nueva (DJ Python, Dj Florentino, Kelman Duran, Santiago Motorizado, Seth Troxler, Father John Misty, Caroline Polachek, Jessie Ware, José González, Joy Orbison, Raveena, Señor Coconut and his orchestra, Amaia, Anz, Beak, Bronko Yotte, Carolina Durante, Familea Miranda, Follakzoid, Atom, Gop Tun, Mkrni, Niños del Cerro, Santiago Uribe, Sevdaliza, Shellac, Tayhana, Terno Rei, Unqu3, Vtss, Lsdxoxo, Zap.

¿Cuándo comienza el evento?

El esperado evento se realizará entre el 11 y el 13 de noviembre en el parque Bicentenario de Cerrillos, el festival contó con una fecha previa realizada el pasado 16 de octubre titulada "Road to Primavera Sound" en donde se presentó el ex integrante de The White Stripes, Jack White, la agrupación nacional Niños del Cerro; la compositora estadounidense Cat Power, y la banda de rock Pixies.