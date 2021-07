Coté López se refiere a personaje de Mariana Di Girolamo inspirado en ella: "No es como que sacara lo bueno de mí"

Coté López utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores sus apreciaciones sobre qué le parece la interpretación del personaje inspirado en ella.

Recordemos que hace algunos meses la actriz Mariana Di Girolamo reveló que se inspiró en la modelo para encarnar a su personaje de la película "Verónica", una mujer que es influencer y está casada con un futbolista.

En conversación con Culto en agosto de 2020, la protagonista de Perdona Nuestros Pecados señaló: "Verónica es un personaje ficticio que sí, me inspiré un poco en Coté López, pero no calcado. Fue un poco para entender el rol de la modelo/influencer"

Tras el logro de Mariana, quien recibió el premio a Mejor Actriz en el festival de Mujeres de Aswan (Egipto), López fue consultada sobre que le parece el personaje y si logra identificarse en ella.

“Durante estos días me han compartido no sé cuántas personas esto de la inspiración en mí para el personaje de Mariana. Me preguntan si estoy orgullosa y todo pero, al parecer, no es un personaje bueno”, señaló Coté.

“No es como que sacara lo bueno de mí. Se supone que solamente se inspiró en el tema de que soy señora de futbolista y que soy conocida pero nada más que eso”, indicó.

“Parece… si no, Mariana vamos a pelear terrible brígido. Es broma, es broma. ¡Es broma! Después veo en los titulares que ‘Coté le dice a Mariana que vamos a pelear’. Es broma”. señaló bromeando la joven.