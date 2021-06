Cote López acude a urgencias por severo dolor en el ojo

Cote López reveló que terminó acudiendo a un servicio de urgencia, después del malestar que presentó en uno de sus ojos, preocupando a sus más de 1,7 millones de seguidores.

Tal como lo hace con su rutina diaria, la influencer dio cuenta de lo que le estaba pasando por medio de las historias de Instagram.

Allí, este lunes alertó: "miren mi ojo, no sé lo que me pasó, ya me saqué el lente de contacto y no lo puedo mantener bien abierto".

En primera instancia, la esposa de Luis Jiménez pensó que se trataba de una consecuencia por utilizar mucho tiempo el lente de contacto, lo que le provocó un malestar que se prolongó por horas.

"Sigo aquí, muriendo del dolor, para que ustedes aprendan también a sacarse los lentes de contacto. No haga como yo. Voy al doctor porque esto ya me había dado (...) y es por justamente tener el lente de contacto tanto rato que hace mal al ojo", lanzó López.

Y, entonces, añadió: "me voy al doctor no aguanto más".

La noche de ese mismo día, Cote explicó que la incomodidad continuaba cuando llegó a la clínica. "Fuera de broma esta cuestión duele mucho", aseguró.

Lo que finalmente pasó era que "tenía úlceras, así que ahora con antibióticos, con analgésicos. Ven que yo no estaba alaraqueando, si me dolía de verdad y eso fue por el lente de contacto".

Por lo mismo, Cote López fue categórica al decidir que "me voy a operar" y así poner fin al uso de los lentes de contacto y de paso con los dolores que estos le terminan provocando.

Dos días después la modelo ya se encuentra en buenas condiciones y con energía incluso para celebrar el cumpleaño de uno de sus hijos.