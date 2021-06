Del "episodio Rey León": Revelan desapercibido detalle del encuentro entre Mauricio Pinilla y Cote López

Un desapercibido e inédito detalle sobre el llamado "episodio Rey León", aquel histórico encuentro infiel entre Mauricio Pinilla y Cote López, quedó expuesto la tarde de este jueves en el programa Me Late.

Esto a propósito de que decidieron comentar el hecho de que Gissella Gallardo, la esposa de Pinilla, sorprendió este miércoles a sus seguidores al promocionar a través de sus redes sociales los cosméticos de Coté López.

Si bien en el panel del programa de TV+ hablaron poco de lo que acaba de pasar, sí se volcaron a recordar el icónico suceso de la farándula y terminaron revelando un detalle inédito de ese escándalo nacional.

"Esto pasó en 2007, me acuerdo que pararon las prensas, fue portada en todos lados. Yo me desperté con un llamado telefónico, porque ese día era el bautizo de la hija de Pinilla. Me dicen 'oye, parece que Mauricio Pinilla no ha llegado a su casa porque está con Romina Salazar'. Que en esa época también se rumoreaba que...", comentó Paula Escobar.

Y luego indicó que "me vuelven (a llamar), me dicen 'no, se corrobora que María José López. De ahí en más se ve a la luz pública la infidelidad doble, de Pinilla con su señora y de Cote López con Luis Jiménez".

Entonces, intervino Sergio Rojas para proceder a desclasificar la papita, diciendo: "un dato de eso que me enteré ahora. Tú sabes que ese día era el bautizo de la hija de Pinilla, como dice la Paula. Mauricio estaba con la Cote López, estaban acostados".

"La Gisella estaba vuelta loca porque Mauricio no aparecía y era el bautizo de su hija. Cote López se entera de que era el bautizo de la hija de Pinilla y ella... ¡ELLA! Le dice 'te pones los calzoncillos, te lavas las presas y partes al bautizo de tu hija'".

"Es más, ella lo fue a dejarrrrrr, al bautizo de su hija", subrayó Sergio Rojas.

"Para redondear la historia", retomó Paula. "Señora, Cote López me responde, me dice: 'qué heavy que la gente siga pegada con algo que pasó hace 15 años'".

