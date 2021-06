Mauricio Pinilla y el estreno de su nuevo programa junto a Karen Doggenweiler: "Soy un agradecido de la vida"

Hace algunas semanas se anunció que el ex futbolista Mauricio Pinilla y la animadora Karen Doggenweiler estarían a cargo de la conducción de un nuevo programa en TVN llamado "Zona de Encuentro", programa que se transmitirá los días sábado.

El futbolista utilizó sus redes sociales para referirse al estreno de su nuevo proyecto. "Y llego el gran estreno de nuestro programa #ZonaDeEncuentro! Solo agradecer a todo el equipo por la entrega y amor que pusieron en cada momento. Soy un agradecido de la vida y de toda la gente que ha hecho realidad un hermosos sueño ! @tvn mi casa mi hogar gracias por todo ! Espero disfruten nuestro primer capítulo !" señaló el ex delantero de la Universidad de Chile.

En conversación con el portal TiempoX el deportista habló sobre como ha sido esta nueva etapa para él y como ha sido trabajar con la periodista. "Tenemos un equipo de trabajo increíble que me ha facilitado mucho las cosas. La Karen también. Ha sido una maravilla estar al lado de ella en cada momento que nos ha tocado grabar juntos. Se te hace súper fácil, súper solidaria y da una experiencia extraordinaria".

Hace algunas semanas la animadora de televisión estuvo presente en el programa "Noches Velvet" que conduce Francisca García-Huidobro, en donde habló acerca de como ha sido trabajar con el ex futbolista. “Me sorprende el talento que tiene. Partió solo como comentarista deportivo, pero aquí ha estado en montones de temas y no se pone nervioso y sale jugando. Tiene mucho sentido del humor y está dispuesto a hablar, eso lo hace encantador y genial, algo de niño, pero grande y buenmozo. Es súper magnético", enfatizó.