Karen Doggenweiler revela cómo ha sido trabajar con Mauricio Pinilla: "Me sorprende el talento que tiene"

La animadora de televisión Karen Doggeweiler estuvo presente en el programa "Noches Velvet" que conduce Francisca García-Huidobro, en donde habló acerca de como ha sido trabajar con el futbolista Mauricio Pinilla, con quien conduce el programa de TVN "Tardes Sabatinas"

Sobre el inicio del proyecto, la animadora señaló quela llamaron para ofrecerle el programa y que inmediatamente le gustó la idea. "Suena el teléfono, ‘oye, ¿y te gustaría hacer un programa…?’. Así de increíble e insólito y de genial también. Me encantó la idea. Yo soy bien de ‘Karen, ¿quieres hacer esto?’. ‘Feliz’. Hago las cosas que me pidan y estoy súper disponible. Somos bien obreras disciplinadas de la tele y de nuestro oficio".

“Pero esto fue genial. No lo podía creer, imagínate además el nervio como de llegar… Yo lo había visto jugar, su carrera deportiva, seleccionado nacional, sufrí con lo del palo, todo. Entonces de repente estar en la reunión de la pauta y se abre la puerta y aparece, simpático, cariñoso, altísimo, regio, tatuado, italiano".

“Fíjate que tengo familia media italiana. Me siento más italiana en realidad y estudié en la Scuola. Y como Pinilla jugó ahí, entonces hablamos en italiano. Y nunca encuentro a nadie con quien hablar italiano, tuve un pololo italiano harto tiempo cuando era chica, pero después ya no tuve a nadie más con quien hablar italiano".

“Entonces Pinilla está especial porque habla. Me da las recetas. Es genial, es divertido, súper libre. Gisse (Gissella Gallardo) es mi amiga”

“A ti tampoco te gustan los cahuines, pero parece que ellos habían estado medio separados, pero parece que ahora está todo bien” le señaló Fran.

A lo que Karen respondió: "Tampoco me gustan los cahuines, pero efectivamente parece que algo así hubo. Le he tirado tallas, el otro día estábamos viendo un álbum de fotos y le dije ‘este álbum está como con harta tierrita’. ‘Sí, es que me lo tenían listo en una bolsita para que me lo llevara’, una cosa así".

Cómo ha sido trabajar con Mauricio

Sobre su relación con el futbolista, señaló que ha sido entretenido trabajar con él: “Es súper divertido, es muy simpático. A mí me da risa, yo de repente le digo ‘¿no te dan ganas de volver a jugar’. ‘No, yo no quiero volver a jugar’, dice. Quizás estoy contando mucho". comentó la animadora.

Asimismo agregó que: “Yo soy colocolina, entonces le digo ‘Esteban Paredes, yo tengo la camiseta de mi capitán’. Y me dice ‘yo también, me la regaló’. Es genial y tiene amigos en todos los clubes y yo le preguntó por Vidal, por Alexis. No cuenta, pero le pregunto, ‘¿cómo es?’, ‘¿son simpáticos?’".

“Me sorprende el talento que tiene. Partió solo como comentarista deportivo, pero aquí ha estado en montones de temas y no se pone nervioso y sale jugando. Tiene mucho sentido del humor y está dispuesto a hablar, eso lo hace encantador y genial, algo de niño, pero grande y buenmozo. Es súper magnético" enfatizó..

Comentó que el ex jugador de la U de Chile bromea harto con ella: “Y a mí me agarra para el webeo pero firme. Así como ‘tía Karen’, me dice de repente. ‘Hola, tía Karen’. Es genial, me río. ‘No tenemos tanta diferencia’, le digo yo”, reveló.