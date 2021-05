"Quedó la cag* en Yo Soy": Fran García-Huidobro entrega nuevos detalles de la polémica de "La Fiera y Vodanovic

La animadora de televisión Francisca García-Huidobro recientemente se integró a "Yo Soy" como jurado invitada del espacio y a tan solo horas de su debut, la conocida "Dama de Hierro" entregó nuevos detalles acerca de la polémica ocurrida entre Pamela Díaz y Antonio Vodanovic.

Hace algunos días la panelista del Me Late, Pamela Díaz, habló en el programa de TV+ acerca de una incómoda situación que vivió con el ex conductor del Festival de Viña del Mar cuando ella fue a su ex canal a entrevistar a Myriam Hernández, situación que habría producido un atraso en las filmaciones del programa de imitaciones lo que molestó a Vodanovic.

Sobre esto, en conversación Nacho Gutiérrez a través de su live, Fran le señaló: “Voy a contar un cahuín. Es que quedó una cagá en Yo Soy”, comenzó relatando.

“Resulta que tu compañera Pamela Díaz había gestionado una entrevista con Myriam (...) Resulta que parece que nadie se enteró que ese día se grababan dos capítulos de Yo Soy. Entonces era un día más o menos largo. Nadie iba a estar interrumpiendo la grabación, solamente para cambiarte de ropa cuando cambias de un capítulo al otro".

“La cosa es que, no sé por qué, en un momento Myriam sale del estudio. Y yo con Antonio me llevo muy bien. Fuimos compañeros en Talento Chileno por tres temporadas. Fue un agrado encontrarme con él".

“Y de repente ‘¿qué pasa?, ¿por qué no estamos grabando?, ¿por qué estamos parados?’. Y estábamos parados porque Myriam estaba dándole la entrevista a la Pamela para el canal de YouTube”

“Ya, pero eso tiene que haber sido concertado entre el mánager”, respondió Gutiérrez. “No me cabe ninguna duda. No se paran las grabaciones de un programa porque alguien quiera. Eso tiene que haber estado agendado de antes” , señaló la ex conductora de Primer Plano.

“Pero te morí la cagá que quedó. ¿Y sabes lo que me pasó? Que no hay nada mejor que verlo desde el palco”, agregó también.

“Yo veo los atados de repente y qué bueno tomar palco en el atado, porque uno estuvo tanto en el atado que es bueno tomar distancia”, le indicó Nacho.

Asimismo, Fran terminó comentando: “Pero tengo que decir, y no es porque me hayan invitado, tú sabes que es el equipo nuestro, el equipo de Primer Plano. Lo primero es que lo pasé increíble y que los capítulos están… O sea, eran todos (los concursantes) buenos. El más malo era seco”.