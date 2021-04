Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami cuentan como fue el inicio de su historia de amor

La reconocida animadora de televisión Karen Doggenweiler, estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De Tú a Tú", en donde habló acerca de su historia de amor con el ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.

La pareja señaló que la primera vez que se vieron fue en el matinal de TVN, cuando el líder del partido progresista (PRO), estaba promocionando “La vida es una Lotería”.

Sobre eso, Marco reveló que "me impresionó mucho porque tiene, algo que pocos comunicadores tienen, el lenguaje. La perseguí un año y ella no quiso salir. Literal. Le dejaba mensajes todos los viernes para invitarla a salir. Pero, para protegerme, como soy inseguro, me iba una vez a la semana fuera, entonces, el día que tomaba el avión la invitaba a salir sabiendo que no me iba a responder”.

Asimismo, añadió que “para que no me doliera, cuando iba al aeropuerto le decía ‘Aló, ¿cuándo nos vemos?’ y no me contestaba. A lo cual esperaba una semana, me dolía menos como estaba fuera de Chile, volvía y me hacía el interesante”.

Karen añadió que no aceptaba sus invitaciones porque él había estado involucrado con mujeres que ella conocía. "Trabajaban en el canal y yo las consolaba ¡lloraban en mi hombro! Entonces ¿cómo iba a salir con él?", reveló.

Luego de su primera cita, Karen comenta que Marco invitó a su suegra a almorzar y que todos se llevaron muy bien. Tras esto todo continuó de manera muy rápida en junio se dieron el primer beso, en agosto él le pidió matrimonio y en diciembre se casaron.

Sobre la decisión de casarse, Marco indicó que "Fui criado por una pareja que no se casó. Que no vivieron juntos. Y me pareció que en algunas cosas es interesante ser conservador”, expresó.