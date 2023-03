La actriz chilena Mariana Di Girólamo formó parte del elenco de la segunda temporada de la serie argentina “El Reino”, un thriller político que tiene como principal protagonista al pastor Emilio Vásquez Pena, quién se convierte en presidente de Argentina y deberá enfrentarse a diversos obstáculos con nuevos aliados y enemigos.

¿Habrá tercera parte de "El Reino" dónde actúa Mariana Di Girólamo?

La plataforma de streaming confirmó que no tendrá tercera temporada, a pesar de la gran recepción de sus suscriptores, sobre todo argentinos.

La actriz Mariana Di Girólamo que se incorporó en la segunda parte comentó sobre su personaje al instagram de Netflix Chile en la sección “El Reino Desde Adentro”, la chilena interpreta a Jaylli y comenta que “es un chica que decide irse al norte de Argentina a atender un consultorio. Tiene una clara vocación de servicio, quiere estar con los pobladores, poner sus manos y su conocimiento a disposición. Va a conocer a Tadeo, a esta banda y se va a querer unir queriendo acompañarlos en la misión que él tiene” señala la chilena.

Además comenta a Netflix Chile sobre la segunda parte de la serie trasandina, “la historia tiene mucho de magia, de misticismo y eso lo van a poder ver en estos personajes que aparecen ahí. Todo esto creo que se complementa con este paisaje, que es un personaje más también dentro de esta ficción y estos cerros, que como te decía, te tragaban como tienen tanta historia, tanta cultura, tanta mística, y fue especial estar ahí”.

También comentó sobre la temperatura de Purmamarca dónde se grabaron la mayoría de las escenas dónde ella aparece. “Y sí tuvimos frío. Me habían hablado de la famosa amplitud térmica y yo no entendía de lo que me estaban hablando, traje un closet muy diverso que no me sirvió de nada, Por las tarde hacía mucho calor y pasamos mucho frío ciertas noches”.