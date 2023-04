“Sanz en Vivo” es el nuevo tour musical que realizará el cantante español Alejandro Sanz, quien visitará diversos países, entre ellos Chile, y seguramente que sus fanáticas y fanáticos están ansiosos para los dos espectáculos que brindará el intérprete de “Corazón partío” en nuestro país. Es por eso, que daremos a conocer los grandes éxitos que no pueden faltar en sus presentaciones, y comiencen a afinar su garganta.

"A la primera persona"

Esta canción es uno de los éxitos más emotivos que tiene Alejandro Sanz. Una letra que nos adentra a su arrepentimiento, su confusión. Podemos leer una situación en la que se siente bastante atrapado- “De este infierno en el que yo mismo decidí vivir”- a pesar de que el hombre quiere encontrar una forma de salir de ese estado, y poder amar realmente, se le hace muy difícil.

No obstante, su desolación se hace visible, al decir que a la primera persona que lo comprenda o le de un hombro, el podría dar lo poco que le queda o tiene.

Una gran canción que nos relata episodios que hemos vivido, o podríamos vivir algún día en la vida.

"Corazón partío"

La letra de esta canción nos sumerge a la búsqueda de respuestas por parte de la persona amada. En un momento, le exige la respuesta de si aun existe amor entre los dos. Desde ahí, la pasión emerge en todo el éxito musical, ya que la parte más movida, es cuando le indica ¿quién le dará el amor que tanto ella le dio?

"¿Y quién me va a entregar sus emociones?

¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?

¿Quién me tapará esta noche si hace frío?

¿Quién me va a curar el corazón partió?"

Si estas pasando por una situación de pasión desmedida, entonces escucha esta canción y explota toda tu energía al bailar este tema.

"Amiga mía"

Tal como lo dice el título, esta canción habla de su amiga, pero de una amiga con quien han pasado cosas de "más que amigos", como momentos eróticos o algo así. Podemos descifrar la atracción que siente por ella, sin embargo, esa "amiga" pareciera que está comprometida. Puedo oler un triángulo amoroso, pero bueno, son situaciones de la vida más cotidianas de la que podemos asimilar.

¿Cuándo se presenta Alejandro Sanz en Chile?

El artista se presentará el día 26 y 27 de abril en Movistar Arena.