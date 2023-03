Conoce cuáles series seguiremos viendo en el servicio streaming, y cuáles no veremos más.

Se sabe que las plataformas streaming evalúan de forma minuciosa la continuidad de su contenido. A partir de las visualizaciones y la audiencia que recauda la producción, se discute si se prolonga en más temporadas o se va directamente a la cancelación. Así mismo, lo hace Netflix, quien dio a conocer cuáles son las series que siguen en el catálogo, y las que ya no se le dará más bola. Conoce cuáles son en el siguiente título.

¿Cuáles son las series canceladas de Netflix en 2023?

1899: Una gran decepción fue para los suscriptores y para la plataforma, la cual decidió parar con la nueva serie de Jantje Friese y Baran bo Odar, creadores de Dark. Al contrario que con su predecesora, en esta ocasión no logró cautivar ni desarrollar su enigmático argumento durante las tres temporadas que tenían previstas.

Cobra Kai - cancelada por renovación: La serie conectada con la saga Karate Kid , finalizará con su sexta temporada que, seguramente llegará a fines de 2023

Desparejado: La comedia romántica protagonizada por Neil Patrick Harris y de los creadores Darren Star y Jeffrey Richman, no alcanzó el mismo éxito que tuvo Emily en París.

El punto muerto: Un parque paranormal. La ficción no continuará tras ser cancelada en su segunda temporada.

La directora: Hace tiempo que no sabemos nada de esta serie, y es que la ficción protagonizada por Sandra Oh, Jay Duplass y Bob Balaban ambientada en una universidad de Nueva Inglaterra, no logró más que ser miniserie.

Mo: La ficción habla de un refugiado en busca de asilo en Houston, Texas. Un relato interesante pero que no llegará a su final definitivo tras una segunda tanda de episodios.

Ultrasecretos (Inside Job): Muchos creíamos que la serie seguiría cuando fue renovada para una segunda temporada el verano pasado, sin embargo, la ficción sufrió una inesperada cancelación que la creadora tuvo que confirmar a través de Twitter.

¿Cuáles son las series que siguen en Netflix 2023?

Aquellos maravillosos 90 : La serie sigue con todo.

Bastard!!: La ficción fue renovada para una segunda temporada dedicada a los amantes del heavy metal, que contará con 15 episodios.

Class: La versión india de Élite, ha logrado ser un éxito en su territorio, así que próximamente, vendrá una nueva temporada de episodios.

Di4ri: La ficción adolescente italiana de la plataforma, seguirá contando en nuevos espisodios, las tribulaciones de los alumnos de un instituto ubicado en una aldea de la isla de Isquia.

División Palermo: La plataforma streamig, dio luz verde a la comedia policiaca argentina que relata sobre una división de la Guardia Urbana creada para fomentar la inclusividad.

El bebé jefazo: Vuelta a la cuna: La serie spin-off de la película de animación de DreamWorks Animation seguirá con una segunda temporada de episodios, igual que Kung Fu Panda: El caballero del dragón.

Otras ficciones que seguirán en el catálogo de Netflix son:

El nuevo empleado

Kung Fu Panda: El caballero del dragón

La primera vez

Machos alfa

Outer Banks

Sabemos que nada es para siempre y hay que aceptarlo. Si una de las series que te encantan sigue con nuevas temporadas, pues felicidades y ¡A disfrutar!