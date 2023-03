La película de The Whale está basada en la obra de teatro escrita por Samuel D. Hunter, con un guión que fue adaptado al cine por el mismo escritor.

La historia real detrás de The Whale y qué cosas son ciertas en la película

The Whale es una película de Darren Aronofsky protagonizada por Brendan Fraser como Charlie, un hombre con obesidad que se encuentra luchando por su vida. La historia de la película está basada en una obra de teatro de Samuel D. Hunter, quién a su vez realizó la adaptación a guión para el cine.

Con la adaptación a guión fueron varios los directores que se postularon para quedarse con los derechos de la adaptación y finalmente fue Aronofsky quién se quedó con los derechos y los llevó a A24 para poder producir la película.

Esta es la historia real detrás de The Whale

Como se mencionó anteriormente la historia de la película está basada en la obra de teatro de Samuel D. Hunter y a pesar de que se pudiera pensar que el personaje de Charlie existió en la vida real, no podemos estar más alejados de eso y es que el personaje de Charlie está basado en la historia de vida del escritor.

Samuel tuvo que pasar por algunos momentos turbios durante su vida y desarrolló trastornos alimenticios por una relación malsana que tuvo con la comida, lo que se sumó a que además creció siendo un hombre gay en la sociedad de los años 90 en un pueblito de Idaho llamado Moscú.

Luchando con la idea de ser homosexual durante la mayoría de su infancia y adolescencia desarrolló está mala relación con la comida ya que era su medicamento para luchar con la depresión que tenía luego de haber salido del armario.

Asimismo en su vida universitaria también tuvo ciertos problemas aunque destacó que siempre luchó contra el sobrepeso pero que en la universidad este fue peor, lo que provocaba que no formará parte de la comunidad homosexual de la universidad de Nueva York por no encajar en sus ideas de belleza.

A diferencia de Charlie, Samuel sí pudo encontrar un método para salir de este problema con la obesidad y la comida luego de conocer a su esposo en 2005 y con el que mantiene una relación desde entonces.

Gracias a estas experiencias de vida escribió “The Whale”, obra con la que exploró estos pasos de su vida y que dieron origen a la obra, lo que llamó la atención del director de la película, por lo humano que resultan ser sus personajes.

"Cuando comencé a escribir The Whale pensaba: ¿Qué pasa si esta es la historia de alguien que no encontró esa rampa de salida que yo sí encontré y no tiene más remedio que quedarse en mi ciudad natal? Y eso es en gran parte lo que dio origen a la obra. Eso y el hecho de que en ese momento estaba enseñando escritura creativa a estudiantes universitarios de primer año", comentó en una de las tantas entrevistas Hunter.