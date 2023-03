El 2023 comenzó con todo. Princesa Alba, la cantante chilena, fue invitada a una colaboración convocada por la artista de K-Pop BIBI, para participar del remix del hit BIBI Vengeance junto a la rapera norteamericana Baby Tate. Descubre el nuevo tema musical en el siguiente título.

Conoce el remix de BIBI Vengeance de Princesa Alba con BIBI y Baby Tate

El remix es el siguiente ¡Disfrutalo!

La artista chilena está a solo días de cerrar su Gira Verano 2023, con la que la cantante recorrió distintos lugares del centro y sur de su país, la intérprete anunció su icónica colaboración con 88 Rising y la rapera estadounidense.Alba comentó que todo comenzó por la plataforma Tik Tok, lo que dio pie para la creación grupal.

“Me acuerdo que un 3 de enero o algo así me llega un mail que se pudo haber ido a spam y me dicen: hey, te estamos hablando desde el sello de BIBI, queremos que participes en el remix de BIBI Vengeance, que es la canción en la que estoy participando ahora y con la que yo había hecho un TikTok”, explicó Princesa Alba.

“Estoy muy, muy contenta porque de verdad soy fan de la canción. O sea, hice ese TikTok en modo fan y terminó plasmándose en este featuring que también suma a Baby Tate, a quien también escucho regularmente. Entonces cuando me invitaron al remix fue como guau, no me la puedo creer”, comentó emocionada la artista chilena.

Cabe señalar que, en diversas ocasiones, la intérprete de Summer Love, ha dado a conocer su gusto por la música K-Pop y además, reconociendo su influencia que incluso la llevó a publicar el sencillo titulado “K-Pop Star” en la versión Deluxe de su álbum debut Besitos, cuídate.